Hayat Mehmet Akif Esenlerde anılacak
KÜLTÜR SANAT

Mehmet Akif Esenler’de anılacak

İstiklal Marşı’mızın yazarı, milli şair Mehmet Akif Ersoy, doğumunun 150. yılında, Esenler Belediyesi tarafından sempozyumla anılacak. Ersoy’u ve dönemini anlama, genç nesillere anlatma amacını taşıyan "Doğumunun 150. Yıl Dönümünde Mehmet Akif Sempozyumu", 20-27 Aralık’ta gerçekleşecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmet Akif Esenler’de anılacak
Mehmet Akif Ersoy

İstiklal Marşı’mızın yazarı, milli şair Mehmet Akif Ersoy, doğumunun 150. yılında, Esenler Belediyesi tarafından sempozyumla anılacak. Ersoy’u ve dönemini anlama, genç nesillere anlatma amacını taşıyan "Doğumunun 150. Yıl Dönümünde Mehmet Akif Sempozyumu", 20-27 Aralık’ta gerçekleşecek. Sempozyum boyunca 17 oturum düzenlenecek, program sonunda 52 bildiri sunulacak. Bildiriler kitaplaştırılarak kamuoyuyla paylaşılacak. Sempozyumun açılış oturumu Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde “İstiklal'den İstikbal'e” başlığıyla düzenlenecek. Etkinlik kapsamında “Akif'in Çizgisi” başlıklı sergi de ziyaretçilerin ilgisine sunulacak.

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