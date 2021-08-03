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Mehmet Ali Erbil'den 'Help Turkey' operasyonuna tepki: Kimseye ihtiyacımız yok başımızda devletimiz var

Türkiye’nin yangınları söndürmekte “aciz olduğu” algısını yaymak için “Help Turkey” (Türkiye’ye yardım edin) başlığıyla sosyal medyada başlatılan kampanyaya sanatçı Mehmet Ali Erbil tepki gösterdi. Erbil, sosyal medya hesabından "Kimseye ihtiyacımız yok, başımızda devletimiz var" paylaşımında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmet Ali Erbilden Help Turkey operasyonuna tepki: Kimseye ihtiyacımız yok başımızda devletimiz var
Mehmet Ali Erbil

Orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye, bir ajans manipülasyonuyla karşı karşıya kaldı. Türkiye’nin yangınları söndürmekte “aciz olduğu” algısını yaymak için “Help Turkey” (Türkiye’ye yardım edin) başlığıyla sosyal medyada kampanya başlatıldı. Bir reklam ajansının sponsorluğunda Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça yüzbinlerce mesaj atıldı.

AJANSLARDA TÜRKİYE KARŞITI OPERASYON

  • Türkiye’ye uluslararası yardım çağrısının yer aldığı paylaşımlar, kısa sürede dünya genelinde trend listelerine girdi. Sanatçıların da katıldığı sözde yardım kampanyasıyla ilgili 2 milyonu aşkın tweet atıldı.

"BAŞIMIZDA DEVLETİMİZ VAR"

“Help Turkey” çağrısına destek çıkanlar kadar tepki gösteren sanatçılar da oldu. Onlardan biri sanatçı Mehmet Ali Erbil. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erbil, "Kimseye ihtiyacımız yok, başımızda devletimiz var" dedi.

TWEETLERİ ATIP ADLARINI DEĞİŞTİRDİLER

Dijital medya uzmanı Marc Owen Jones, Türkiye aleyhine sosyal medya üzerinden başlatılan "Help Turkey" kampanyasının sahte hesaplar tarafından başlatıldığını, daha sonra bu hesapların tespit edilmemek için paylaşımlarını silip, isimlerini değiştirdiklerini açıkladı. Jones, atılan mesajların büyük bir bölümünün kopyala-yapıştır olduğunu vurgularken, gündemin gerçek dışı olduğunu ifade etti.

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