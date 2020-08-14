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Mehmet Ali Erbil'in son durumu

Mehmet Ali Erbil'den haber var: Taburcu oldu

Yıllardır mücadele ettiği “kaçış sendromu” hastalığı nedeniyle uzun süre yoğun bakım ünitesinde kalan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçen ay kök hücre tedavisi olmuştu. 40 gün boyunca steril bir ortamda kalan ve kimseyle görüşmeyen Erbil, taburcu edildi. Yeniden sevdiklerine kavuşan şovmenle ilgili güzel haberi kızı Yasmin Erbil verdi. Babasıyla çektiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşan Yasmin Erbil, "Seni asla bırakmam baba" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Mehmet Ali Erbil
Mehmet Ali Erbil

Kaçış sendromu hastalığı nüksettiği için aylarca yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Ali Erbil, kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi görmeye başladı. Bir süredir hastanede olan şovmen, taburcu edildi.

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"Odasına kimse girmiyor"

İstanbul Maslak'taki bir özel hastanede iki haftalık tedavi sürecinin ardından evine dönen ünlü şovmenin sağlık durumu hakkında küçük kızı Yasmin Erbil bilgi verdi. Erbil, babasının iyi durumda olduğunu ve tedavisine evde devam edildiğini açıkladı: "Babamın kök hücre tedavisi bitti. Şu an bağışıklık durumu iyi. Evde izolasyon sürecine başladık. Hemşireyle birlikte odasında kalıyor. Hiçbirimiz odasına giremiyoruz."

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