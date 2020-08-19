Tekin vefat etti: Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Fatih Camii'nden kalkacak

Gazeteci-Yazar Mehmet Ali Tekin geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. 65 yaşında hayata gözlerini yuman Gerçek Hayat Dergisi yazarı Tekin’in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Fatih camisinden kalkacak.

3 YIL ÖNCE KURTULMUŞTU

Gazeteci-yazar Mehmet Ali Tekin 1955’te Konya’da doğdu. 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden mezun olan Tekin, 1990 yılından itibaren bir grup arkadaşıyla Tevhid dergisini çıkardı. 1992 yılında iki ay Bosna Hersek’te gazeteci olarak bulundu. 1993 yılında yayımlanmaya başlayan Selam gazetesinin 1995 yılından itibaren sorumlu yazı işleri müdürlüğünü üstlendi. 1996 yılında Selam gazetesinin sorumlu yazı işleri müdürü olarak hakkında yirmi beş dava açıldı. Bir yazıdan dolayı bir yıl hapis cezası aldı. Cezası 1999 senesinde çıkarılan bir kanunla ertelendi.

28 ŞUBAT ZULMÜ

28 Şubat yargısının, Selam Gazetesi çalışanlarına yönelik operasyonunda gözaltına alınıp tutuklanan Tekin, 5 yıllık yargılama sonucunda, Tevhid Selam Terör Örgütü’nün lideri olmakla itham edildi. 29 Temmuz 2005’te 6 yıl 3 ay hapse mahkûm edildi. İnfaz yasası gereği tutukluluk sürecinde 5 yıl cezaevinde kaldığı için tahliye edildi. Yazı ve yayın hayatında terörist Fetullah Gülen’i eleştirdiği örgütün için hedef oldu. 2013 Mart ayında FETÖ’cü hakimlerin yeniden verdiği mahkûmiyet cezası sonucu 15 Temmuz 2016’da Metris cezaevine konuldu. Ancak yeniden yargılama sonucunda 17 Ocak 2017 Salı günü tahliye edildi. Tahliye olduktan sonra Gerçek Hayat Dergisi’nde ve çeşitli mecralarda yazmaya başladı.

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