Mehmet Ali'nin ameliyatlarına koronavirüs engeli: Çok heves etmişti

Ödemiş'te 29 yıl önce süt almak için markete giden Emine Durak'ın evinde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evde olan 6 aylık Mehmet Ali Durak, alevler arasında kaldı. Emine Durak alevleri görüp evine koşarak bebeğini kurtardı.

Başında ve vücudunda yanıklar oluşan Mehmet Ali Durak, 47 günlük yoğun bakım sürecinin ardından, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yaklaşık bir sene tedavi gördü. Tedavisinin ardından taburcu edilen Mehmet Ali'ye farklı zamanlarda Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde estetik ameliyatlar yapıldı, ancak istenilen başarı elde edilemedi.

DHA Mehmet Ali Durak yüzünün gülmesini istiyor.

HAYALLERİ YIKILDI

Anne Emine Durak, daha önce açıklamalarda bulunmuş ve "Bana bir şey olursa Mehmet Ali'yi evlerine alan olmaz. Çünkü çocuklar ondan korkuyor. Onun tedavi edilmesini istiyorum. Kendi kendine bakabilsin istiyorum, böylece gözüm arkada gitmem. Belki bir nasibi çıkar, evlendiririz" demişti.

Yapılan haberden sonra Sağlık Bakanlığı, Mehmet Ali Durak'ın tedavisi için harekete geçti. Durak, Türkiye'nin ilk yüz, çift kol ve rahim naklini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer ve Özlenen Özkan çiftine tedavi olmak için, 19 Mart'ta Antalya'ya gitti. Hastaneye yatış işlemleri yapılan Durak'ın mart ayında ameliyat edilmesi kararlaştırıldı. Ancak, tedavi sürecinde koronavirüs salgını başlayınca, hayati tehlikesi bulunmayan hastaların hastanelerden taburcu edilmesi kararı alındı. Ameliyatı ertelenen Durak, İzmir’e geri gönderildi.

FOTOĞRAF 7 Çiğli ilçesi Harmandalı Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Ali Durak (28), 1993 yılında henüz 6 aylıkken evinde çıkan bir yangının ortasında kaldı. Annesinin alevlerin arasından alıp kurtardığı Mehmet Ali Durak, hastaneye kaldırıldı. Yaşama ihtimalinin çok az olduğu söylenen Durak, 47 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Hayati riski atlattıktan sonra yoğun bakımdan çıkan Durak, 1 yıl boyunca hastanede müşahede altında tutuldu. Küçük olması ve yangında zarar görmesi sebebiyle Durak’ın kafatası kemiği oluşmadı. Yangında vücudunun büyük bir bölümü yanan Durak, aynı zamanda epilepsi hastalığına da yakalandı. Bacaklarında oluşan hasar sebebiyle aksak bir şekilde yürüyebilen Durak, bu zamana kadar birçok kez düşerek vücudunun çeşitli yerlerini kırdı. Yüzde 97 oranında engelli raporu bulunan Durak, konuşamıyor, düzgün yürüyemiyor ve estetik ameliyat olarak yüzünün görünümünü değiştirmek istiyor. 28 yaşındaki engelli genç için bugüne kadar birçok doktorla görüşülse doktorlar Mehmet Ali’nin derdine derman olamadı. Yıllarca rahatsızlığına çare arayan Mehmet Ali Durak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Durak, kendini işaret diliyle anlatmaya çalıştığı bir videoyu hesabına yükledi. Yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce kez sosyal medyada paylaşılırken, kullanıcılar engelli gence destek mesajları yağdırdı. Mehmet Ali Durak’ın annesi Emine Durak, evinde çıkan yangını ve oğlu için verdiği mücadeleyi anlatarak, Evde yoktum, süt almaya gitmiştim. Eve dönerken çatıdan dumanlar yükseldiğini gördüm. Koşarak eve girdim, çocuğumu dışarı çıkardım. Oğlumu çıkardığımda ağlama sesi bile gelmiyordu. Hemen hastaneye götürdük. Çocuğum hastanede 47 gün boyunca yoğun bakımda kaldı. Daha sonra Ege Üniversitesi Hastanesinde 1 yıl kaldı ve çok ameliyat geçirdi. O zamanda sonra hiç ameliyat yapmadılar, 18 yaşına girmesini bekledik. Biz 18 yaşına girdiğinde tekrar hastaneye götürdük ameliyat olmasını istedik. Doktorlar tedaviyi göze alamadı. Ondan sonra ufak tefek ameliyatlarla oğlumun yüzü biraz düzeltildi. Oğlumun iyi olmasını istiyorum. Yürüsün, yüzü düzelsin, her şeyini yapabilsin istiyorum. Oğlumun kafatası yok ve beyni dışarıda, onun için konuşamıyor. Şimdi oğluma iyi kötü bir şekilde bakabiliyorum. Ben öldükten sonra oğluma hiç kimse bakamaz, onun iyi olmasını istiyorum dedi. Mehmet Ali Durak’ın ablası Sultan Durak da, kardeşinin herkes gibi bir sosyal hayata sahip olmasını ve konuşabilmesini çok istediğini belirterek, Biz artık bir yerlere gidince korkmak istemiyoruz. Bu şekilde başına her şey gelebilir. Kendini ifade edemiyor, anlatamıyor. Annem de artık yaşlandı, onunla eskisi gibi ilgilenemiyor. Kardeşimin bacağının düzelmesi lazım. Bacağı yüzünden çok düştü. Yürürken aksayarak yürüyor ve duramıyor. Düştüğü için sürekli bir yerleri yaralanıyor ve biz de korkuyoruz. Düzelebiliyorsa eli düzelsin, ihtiyaçlarını daha rahat karşılasın. En çok istediğimiz şey ise konuşabilmesi. Biz küçüklüğünden beri yanındayız işaretle anlaşabiliyoruz ama bazen biz bile anlatamıyoruz. Mehmet Ali, biz dahil hiç kimseyle yemek yiyemiyor. Ayrı olarak yemeğini yiyor, bizim yanımızda kesinlikle yemiyor. Onun için yapılabilecek ne varsa yapılsın istiyoruz ifadelerini kullandı. Durak ailesi, Mehmet Ali için gelebilecek tüm yardımlara açık olduklarını belirtti. İzmir’in Çiğli ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Mehmet Ali Durak, 6 aylıkken evde çıkan yangın sonucu vücudunun büyük bir bölümü, yüzü yandı. Yüzde 97 oranında engelli durumunda bulunan genç, yürüyebilmek, konuşabilmek ve yüzünün estetik operasyonla görünümünün değişmesini isterken Mehmet Ali’nin dramı yürekleri yaktı. Çiğli ilçesi Harmandalı Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Ali Durak (28), 1993 yılında henüz 6 aylıkken evinde çıkan bir yangının ortasında kaldı. Annesinin alevlerin arasından alıp kurtardığı Mehmet Ali Durak, hastaneye kaldırıldı. Yaşama ihtimalinin çok az olduğu söylenen Durak, 47 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Hayati riski atlattıktan sonra yoğun bakımdan çıkan Durak, 1 yıl boyunca hastanede müşahede altında tutuldu. Küçük olması ve yangında zarar görmesi sebebiyle Durak’ın kafatası kemiği oluşmadı. Yangında vücudunun büyük bir bölümü yanan Durak, aynı zamanda epilepsi hastalığına da yakalandı. Bacaklarında oluşan hasar sebebiyle aksak bir şekilde yürüyebilen Durak, bu zamana kadar birçok kez düşerek vücudunun çeşitli yerlerini kırdı. Yüzde 97 oranında engelli raporu bulunan Durak, konuşamıyor, düzgün yürüyemiyor ve estetik ameliyat olarak yüzünün görünümünü değiştirmek istiyor. 28 yaşındaki engelli genç için bugüne kadar birçok doktorla görüşülse doktorlar Mehmet Ali’nin derdine derman olamadı. Yıllarca rahatsızlığına çare arayan Mehmet Ali Durak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Durak, kendini işaret diliyle anlatmaya çalıştığı bir videoyu hesabına yükledi. Yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce kez sosyal medyada paylaşılırken, kullanıcılar engelli gence destek mesajları yağdırdı. Mehmet Ali Durak’ın annesi Emine Durak, evinde çıkan yangını ve oğlu için verdiği mücadeleyi anlatarak, Evde yoktum, süt almaya gitmiştim. Eve dönerken çatıdan dumanlar yükseldiğini gördüm. Koşarak eve girdim, çocuğumu dışarı çıkardım. Oğlumu çıkardığımda ağlama sesi bile gelmiyordu. Hemen hastaneye götürdük. Çocuğum hastanede 47 gün boyunca yoğun bakımda kaldı. Daha sonra Ege Üniversitesi Hastanesinde 1 yıl kaldı ve çok ameliyat geçirdi. O zamanda sonra hiç ameliyat yapmadılar, 18 yaşına girmesini bekledik. Biz 18 yaşına girdiğinde tekrar hastaneye götürdük ameliyat olmasını istedik. Doktorlar tedaviyi göze alamadı. Ondan sonra ufak tefek ameliyatlarla oğlumun yüzü biraz düzeltildi. Oğlumun iyi olmasını istiyorum. Yürüsün, yüzü düzelsin, her şeyini yapabilsin istiyorum. Oğlumun kafatası yok ve beyni dışarıda, onun için konuşamıyor. Şimdi oğluma iyi kötü bir şekilde bakabiliyorum. Ben öldükten sonra oğluma hiç kimse bakamaz, onun iyi olmasını istiyorum dedi. Mehmet Ali Durak’ın ablası Sultan Durak da, kardeşinin herkes gibi bir sosyal hayata sahip olmasını ve konuşabilmesini çok istediğini belirterek, Biz artık bir yerlere gidince korkmak istemiyoruz. Bu şekilde başına her şey gelebilir. Kendini ifade edemiyor, anlatamıyor. Annem de artık yaşlandı, onunla eskisi gibi ilgilenemiyor. Kardeşimin bacağının düzelmesi lazım. Bacağı yüzünden çok düştü. Yürürken aksayarak yürüyor ve duramıyor. Düştüğü için sürekli bir yerleri yaralanıyor ve biz de korkuyoruz. Düzelebiliyorsa eli düzelsin, ihtiyaçlarını daha rahat karşılasın. En çok istediğimiz şey ise konuşabilmesi. Biz küçüklüğünden beri yanındayız işaretle anlaşabiliyoruz ama bazen biz bile anlatamıyoruz. Mehmet Ali, biz dahil hiç kimseyle yemek yiyemiyor. Ayrı olarak yemeğini yiyor, bizim yanımızda kesinlikle yemiyor. Onun için yapılabilecek ne varsa yapılsın istiyoruz ifadelerini kullandı. Durak ailesi, Mehmet Ali için gelebilecek tüm yardımlara açık olduklarını belirtti. Vücudu yanan Mehmet Ali’nin dramı: Ben öldükten sonra oğluma kimse bakamaz İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Mehmet Ali Durak'ın, 6 aylıkken evde çıkan yangın sonucu vücudunun büyük bir bölümü, yüzü yandı. Yüzde 97 oranında engelli durumunda bulunan genç, yürüyebilmek, konuşabilmek ve yüzünün estetik operasyonla görünümünün değişmesini isterken Mehmet Ali'nin dramı yürekleri yaktı. BiP'te paylaş

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HASTANEDE 1 GÜN KALIP GERİ DÖNDÜ

Mehmet Ali Durak'ın annesi Emine Durak, "Mehmet Ali çok heveslenmişti. Giderken çok mutluydu. Sağlık Bakanlığı her türlü yardımı yapmıştı. Antalya’ya gittiklerinde 1 gün hastanede kalıp, ertesi gün geri geldiler. Virüs salgını başlayınca, ameliyatı acil olmadığı için geri gönderildi. Sonrasında çok üzüldü. Biz de üzüldük, ama kader böyleymiş dedik. İnşallah Sağlık Bakanlığı yine gerekeni yapacak" dedi. Mehmet Ali Durak da yaptığı el hareketleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

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FOTOĞRAF 7 Alanya ilçesinde, 1 Ocak gecesi meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki Emre Gündoğan'ın yüzüne bariyerin demir çubuğu saplandı. Ağır yaralanan genç, Alanya Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. AÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan, demir çubuğun büyüklüğü nedeniyle itfaiye ekiplerinden destek istedi. Operasyona katılan itfaiye ekibi, Emre Gündoğan'ın yüzündeki demirin dışta kalan bölümünü kesti. 3 saat süren ameliyatın ardından Gündoğan yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Hasarlı bölgesi onarılan gencin, beyinle ilgili sorunları olabilme ihtimali üzerine yoğun bakımda tedavisine devam ediliyordu. Prof. Dr. Özlenen Özkan, geçen Cuma günü itibariyle Emre Emre Gündoğan'ı servise aldıklarını bildirdi. Gündoğan'ın herhangi bir sıkıntısının olmadığını dile getiren Prof.Dr. Özkan, “Konuşabiliyor, yiyip,içebiliyor. Kısa süre içinde taburu etmeyi planlıyoruz. Gözüyle ilgili bir değerlendirme yapılacak dedi. Yüzüne demir saplanmış itfaiye ekibiyle ameliyat edilmişti: Taburcu olmaya hazırlanıyor Antalya'nın Alanya ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yüzüne saplanan demir çubuk, hastanede itfaiye ekipleri ile plastik cerrah ve itfaiye ekiplerinin 3 saatlik operasyonuyla çıkarılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu ve normal servise alındığı bildirildi.

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