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Mehmet Doğan’ın mücadelesi konuşuldu

Mehmet Doğan’ın mücadelesi konuşuldu

04:001/10/2024, Salı
G: 1/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında, Taksim Camii Kültür Merkezi’nde “Bir Kültür Alpereni: D. Mehmet Doğan” başlıklı konuşma yaptı. Geçen ay hayatını kaybeden Doğan’ın 77 yıllık ömrünün vatan, memleket ve kültür nöbetiyle geçtiğini belirten Bıyıklı, “Mehmet Doğan, hayatını adadığı davasından son nefesine kadar bir milim bile sapma göstermedi. Vefatından kısa bir süre önce hastanedeyken dahi memleket meselelerini ve TYB’deki çalışmaları sürekli sordu. Hiçbir zaman kendi derdiyle, kişisel sorunlarıyla hemhal olmadı. Son zamanlarında bile memleketi düşünmekten geri kalmadı” dedi.


HER SABAH SÖZLÜĞE ÇALIŞIRDI

Mehmet Doğan’ın henüz gençken gelecekte büyük bir kültür adamı olacağının işaretlerini verdiğini söyleyen Bıyıklı, daha üniversite yıllarındayken makaleler kaleme aldığını ve bu makalelerin ‘Batılılaşma İhaneti’ olarak kitaplaştığını dile getirdi. “Hayatında sadece ‘Büyük Türkçe Sözlük’ü Türk milletine armağan etseydi, yine dev bir adam olarak tarihe geçecekti” diyen Bıyıklı, şunları aktardı: “Sözlük, vefatına yakın 100 bin kelimeyi aşan dev bir eser haline geldi. Bir disiplin içerisinde, düzenli olarak her sabah kalktığında sözlüğe çalışıyordu. Büyük Türkçe Sözlük, bugün şairlerin, yazarların, aydınların, akademisyenlerin kitaplığında bulunuyor.”




#Türkiye Yazarlar Birliği
#sanat
#aktüel

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