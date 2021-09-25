Metiner’in acı günü

Dünya

Almanya ‘istikrarı’ kaybediyor

Almanya’da 4 dönem ve 16 yıl süren Angela Merkel iktidarı yarınki seçimle sona eriyor. Anketlere göre Alman halkının yüzde 40’ı hâlâ kimi destekleyeceğine tam karar vermiş değil. Hiçbir adayın net zaferi beklenmiyor ve koalisyon pazarlıklarının aylar sürmesinden endişe ediliyor. İddialara göre olası sol iktidara karşı milyonerler paralarını İsviçre’ye kaçırdı.