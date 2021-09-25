Hayat Metinerin acı günü
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Metiner’in acı günü

AK Parti Adıyaman eski milletvekili ve yazarımız Mehmet Metiner’in hayatını kaybeden babası Bedir Metiner (94), defnedildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmet Metiner’in acı günü
Bedir Metiner - Mehmet Metiner

Kahta Devlet Hastanesinde bir süredir Kovid-19 tedavisi gören Bedir Metiner, bugün hayatını kaybetti.

Aynı hastanenin morguna kaldırılan Metiner’in cenazesi, Ulu Cami’de ikindi vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Kahta Karşıyaka Mahalle Mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Mehmet Metiner, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın, Yakup Taş, Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bedir Metiner’in cenazesi Kahta Karşıyaka Mahalle Mezarlığına defnedildi.
Bedir Metiner’in cenazesi Kahta Karşıyaka Mahalle Mezarlığına defnedildi.

Mehmet Metiner Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; “Babam Bedir Metiner… Az önce bu dünyadaki ömrünü tamamlayarak Hakkın rahmetine kavuştu... Üzgünüz… Dualarınızı esirgememeniz dileğiyle…”

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