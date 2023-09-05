Çok sayıda dizi ve filmde rol alan usta oyuncu Mehmet Ulay'dan bugün acı haber geldi.

Yaklaşık bir yıldır akciğer kanseriyle mücadele eden ünlü tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Mehmet Ulay, Almanya'daki Erlangen Üniversitesi Hastanesinde vefat etti.

Mehmet Ulay’ın cenazesi Nürnberg Güney Mezarlığında toprağa verilecek.

Dostlarından veda mesajı

Ulay'ın vefatının ardından ilk paylaşım oyuncu İsmail Hacıoğlu'ndan bir paylaşım geldi.

Hacıoğlu: Güle güle ustam... Mekanın cennet olsun inşallah... Hakkını helal et Mehmet abi hakkını helal et.

Süha Uygur: Seni hiç unutmayacağım canım abim… Hepimizin başı sağ olsun… Cennet mekanın olsun…

Hamdi Alkan: Sevgili Mehmet Ulay ile uzun yıllar birlikte çalışmıştık. Vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrendim.. Meslektaşlarına, dostlarına ve ailesine sabır diliyorum .. Huzur içinde uyu Mehmet ağabey…













Mehmet Ulay kimdir?

1942’de Ankara’da doğan Mehmet Ulay Kabataş Lisesi’ni bitirdikten sonra tiyatroyla ilgilenmeye başladı. 1963’te Devlet Tiyatroları’nda sahneye çıkmaya başlayan usta oyuncu 1964 yılında Ankara Sanat Tiyatrosunda “Ayak Bacak Fabrikası” oyununda rol alarak profesyonel oldu.

Liseden sonra da sanatçı olmaya karar veren ve tiyatro yapmak istediğini ailesine açınca destek gören Mehmet Ulay İstanbul Belediye Konservatuarı’nı kazandı ve sanat eğitimini burada tamamladı.

Bir yandan AST’ta oyunculuk yaparken bir yandan da ailesi Ankara’da olmasını istemese de Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’nde okumaya devam etti. Hatta yılar sonra kendi anlattığına göre tiyatroya fazla zaman ayırdığı için 4 yıllık okulunu 6 yılda bitirebildi.

1969 yılında İngiltere’ye yüksek öğrenim ve dil eğitimi için giden Mehmet Ulay 1971 yılına kadar İngiltere’de çeşitli tiyatrolarda çalıştı, tiyatro eğitimi aldı ve çeşitli oyunlarda reji asistanı olarak görev yaptı. Oldwick Theater'da görev alan ünlü oyuncu 1971 yılından itibaren Ankara Sanat Tiyatrosu bünyesinde, müdürlük, oyunculuk ve yönetmen yardımcılığı yaptı.

Bir süre sonra tekrar yurtdışına giderek Almanya ve Amerika'da tiyatro üzerine araştırmalar yapan Ulay, dönüşünden sonra Sinema, dizi ve reklam filmlerinde rol aldı. Mahallenin Muhtarları, Süper Baba, Ruhsar, Doktorlar, Arka Sıradakiler gibi birçok önemli yapımda rol alan Mehmet Ulay, aktif sanat yaşamında ilerleyen yaşına rağmen devam etti.

Ankara Sanat Tiyatrosu, 12 Eylül 1980 darbesinin ardından kapatılınca Almanya’ya giden Ulay, Dışişleri Bakanlığı’nın konsolosluk memur sınavlarını kazanarak 2 yıl boyunca Nürnberg Başkonsolosluğu’nda çalıştı. 1982 yılında başkonsolosluktaki memuriyet hayatını noktalayan Mehmet Ulay bir süre daha sonra kapanan Pamukbank’ın Nürnberg şubesinde yöneticilik yaptı.

Almanya’da bulunduğu süreçte ticarete de atılan usta oyuncu ‘Türk sineması evinizde’ sloganıyla video kasetleri pazarladıktan sonra Türkiye’den gıda ürünleri getirip marketlere dağıtımını yapan bir şirket de kurdu. Daha sonra asıl mesleği olan tiyatro oyunculuğunu çok özlediğini söyleyerek ticari faaliyetlerini sonlandırdı ve sahnelere geri döndü.

Nürnberg’de bir okulda müdürlük yapan Ursula Ulay’la evli olan Mehmet Ulay bir süredir yaşadığı Almanya’da kanser tedavisi görüyordu.

Tiyatro oyunları

Çalıkuşu: Reşat Nuri Gültekin - Tiyatro Kedi - 2008

Sakıncalı Piyade: Uğur Mumcu - Su Gösteri Sanatları Merkezi - 2007

Casablanca: Tiyatro Kedi - 2005

Yalandan Kim Ölmüş: Clive Exton - Tiyatro Kedi - 2000

Fehim Paşa Konağı: Turgut Özakman - Tiyatro Bakış - 1997

Cahide: Nezihe Araz - Tiyatro Bakış - 1996

Saat 9:05: Nezihe Araz - Tiyatro Bakış - 1995

Komik Para: Ray Cooney - Dormen Tiyatrosu - 1995

Jan Dark Davası: Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1994

Bir Halk Düşmanı: Henrik İbsen - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1993

403.Kilometre: İsmet Küntay - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1993

Sakıncalı Piyade: Uğur Mumcu - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1992

Ayak Takımı Arasında: Maksim Gorki - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1990

Mefisto: Klaus Mann - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1989

Yusuf ile Menofis: Nâzım Hikmet - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1989

Sacco ile Vanzetti: Howard Fast - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1988

Ortak: (Erol Aksoy) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1967

Durand Bulvarı: (Armand Salcrou) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1967

Mayın: (Fikret Otyam) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1967

Sarıpınar 1914: (Reşat Nuri Güntekin) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1967

Müfettiş: (Nikolai Gogol) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1967

Zenginin Maceraları: (Tunca Yönder ve Birkan Özdemir) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1966

Küçük Burjuvalar: (Maksim Gorki) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1966

Keloğlan: (Birkan Özdemir) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1965

Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç: (Hüseyin Rahmi Gürpınar) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1965

Ayak Bacak Fabrikası: Sermet Çağan - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1964

FİLMOGRAFİSİ





Diziler

Mahkum - Zahit Yesari - 2021-2022

Seni Çok Bekledim - 2021

Hükümsüz - 2021

Hakan: Muhafız - Kütüphaneci - 2019

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Fedailer Başkanı - 2018-2019

Baba Candır - 2015

Şimdi Onlar Düşünsün - 2014

Ağlatan Dans - 2014

Pod Prikritie - 2014

Kızıl Elma - 2014

Muhteşem Yüzyıl - 2014

Böyle Bitmesin - 2013

Galip Derviş - Dr. Ender Şirin (Konuk Oyuncu) - 2013

Tozlu Yollar - 2013

Yol Ayrımı - 2013

Mavi Kelebekler - 2011-2012

Ezel - 2011

Arka Sıradakiler - 2007-2010

Şubat Soğuğu - 2006

AB'nin Yolları Taştan - 2005

Emret Komutanım - 2005

Sular Durulmuyor - 2004

Şakir Efendi - 2004

En İyi Arkadaşım - 2003

Oğlum İçin - 2003

Giz - 2003

Para=Dolar - 2002

Kurşun Asker - 2002

Yarım Elma - 2002

Avcı - 2001

Cinlerle Periler - 2001

Yeni Hayat - 2001

Ölümün El Yazısı - 2000

Üvey Baba - 2000

Küçük Besleme - 1999

Kadınlar Kulübü - 1999

Akşam Güneşi - 1999

İki Arkadaş - 1998

Sibel - 1998

Deli Divane - 1997

Gülüm - 1997

Hemşerim - 1997

Ruhsar - 1997

Kurtuluş - 1996

Süper Baba - 1993

Deniz Gurbetçileri - 1991

Can Şenliği - 1989

Sinema filmleri

Yıldızlara Bak - 2022

Hayvan - 2022

Çiçero - 2019

Daire - 2013

Tövbe - 2006

Emret Komutanım Şah Mat - 2006

Komik-i Şehir - 2005

Meyhanecinin Kızı - 2005

Beyza'nın Kadınları - 2005

Ankara Ekspresi - 2005

Eylül - 2005

Keloğlan - 2003

Mert Ali - 2000

İkili Oyunlar - 1989







