Mehmet Ulay
Çok sayıda dizi ve filmde rol alan usta oyuncu Mehmet Ulay'dan bugün acı haber geldi.
Yaklaşık bir yıldır akciğer kanseriyle mücadele eden ünlü tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Mehmet Ulay, Almanya'daki Erlangen Üniversitesi Hastanesinde vefat etti.
Mehmet Ulay’ın cenazesi Nürnberg Güney Mezarlığında toprağa verilecek.
Dostlarından veda mesajı
Ulay'ın vefatının ardından ilk paylaşım oyuncu İsmail Hacıoğlu'ndan bir paylaşım geldi.
Mehmet Ulay kimdir?
1942’de Ankara’da doğan Mehmet Ulay Kabataş Lisesi’ni bitirdikten sonra tiyatroyla ilgilenmeye başladı. 1963’te Devlet Tiyatroları’nda sahneye çıkmaya başlayan usta oyuncu 1964 yılında Ankara Sanat Tiyatrosunda “Ayak Bacak Fabrikası” oyununda rol alarak profesyonel oldu.
Liseden sonra da sanatçı olmaya karar veren ve tiyatro yapmak istediğini ailesine açınca destek gören Mehmet Ulay İstanbul Belediye Konservatuarı’nı kazandı ve sanat eğitimini burada tamamladı.
- Bir yandan AST’ta oyunculuk yaparken bir yandan da ailesi Ankara’da olmasını istemese de Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’nde okumaya devam etti. Hatta yılar sonra kendi anlattığına göre tiyatroya fazla zaman ayırdığı için 4 yıllık okulunu 6 yılda bitirebildi.
1969 yılında İngiltere’ye yüksek öğrenim ve dil eğitimi için giden Mehmet Ulay 1971 yılına kadar İngiltere’de çeşitli tiyatrolarda çalıştı, tiyatro eğitimi aldı ve çeşitli oyunlarda reji asistanı olarak görev yaptı. Oldwick Theater'da görev alan ünlü oyuncu 1971 yılından itibaren Ankara Sanat Tiyatrosu bünyesinde, müdürlük, oyunculuk ve yönetmen yardımcılığı yaptı.
Bir süre sonra tekrar yurtdışına giderek Almanya ve Amerika'da tiyatro üzerine araştırmalar yapan Ulay, dönüşünden sonra Sinema, dizi ve reklam filmlerinde rol aldı. Mahallenin Muhtarları, Süper Baba, Ruhsar, Doktorlar, Arka Sıradakiler gibi birçok önemli yapımda rol alan Mehmet Ulay, aktif sanat yaşamında ilerleyen yaşına rağmen devam etti.
Ankara Sanat Tiyatrosu, 12 Eylül 1980 darbesinin ardından kapatılınca Almanya’ya giden Ulay, Dışişleri Bakanlığı’nın konsolosluk memur sınavlarını kazanarak 2 yıl boyunca Nürnberg Başkonsolosluğu’nda çalıştı. 1982 yılında başkonsolosluktaki memuriyet hayatını noktalayan Mehmet Ulay bir süre daha sonra kapanan Pamukbank’ın Nürnberg şubesinde yöneticilik yaptı.
- Almanya’da bulunduğu süreçte ticarete de atılan usta oyuncu ‘Türk sineması evinizde’ sloganıyla video kasetleri pazarladıktan sonra Türkiye’den gıda ürünleri getirip marketlere dağıtımını yapan bir şirket de kurdu. Daha sonra asıl mesleği olan tiyatro oyunculuğunu çok özlediğini söyleyerek ticari faaliyetlerini sonlandırdı ve sahnelere geri döndü.
Nürnberg’de bir okulda müdürlük yapan Ursula Ulay’la evli olan Mehmet Ulay bir süredir yaşadığı Almanya’da kanser tedavisi görüyordu.
Tiyatro oyunları
Çalıkuşu: Reşat Nuri Gültekin - Tiyatro Kedi - 2008
Sakıncalı Piyade: Uğur Mumcu - Su Gösteri Sanatları Merkezi - 2007
Casablanca: Tiyatro Kedi - 2005
Yalandan Kim Ölmüş: Clive Exton - Tiyatro Kedi - 2000
Fehim Paşa Konağı: Turgut Özakman - Tiyatro Bakış - 1997
Cahide: Nezihe Araz - Tiyatro Bakış - 1996
Saat 9:05: Nezihe Araz - Tiyatro Bakış - 1995
Komik Para: Ray Cooney - Dormen Tiyatrosu - 1995
Jan Dark Davası: Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1994
Bir Halk Düşmanı: Henrik İbsen - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1993
403.Kilometre: İsmet Küntay - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1993
Sakıncalı Piyade: Uğur Mumcu - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1992
Ayak Takımı Arasında: Maksim Gorki - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1990
Mefisto: Klaus Mann - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1989
Yusuf ile Menofis: Nâzım Hikmet - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1989
Sacco ile Vanzetti: Howard Fast - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1988
Ortak: (Erol Aksoy) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1967
Durand Bulvarı: (Armand Salcrou) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1967
Mayın: (Fikret Otyam) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1967
Sarıpınar 1914: (Reşat Nuri Güntekin) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1967
Müfettiş: (Nikolai Gogol) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1967
Zenginin Maceraları: (Tunca Yönder ve Birkan Özdemir) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1966
Küçük Burjuvalar: (Maksim Gorki) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1966
Keloğlan: (Birkan Özdemir) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1965
Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç: (Hüseyin Rahmi Gürpınar) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1965
Ayak Bacak Fabrikası: Sermet Çağan - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1964
FİLMOGRAFİSİ
Diziler
Mahkum - Zahit Yesari - 2021-2022
Seni Çok Bekledim - 2021
Hükümsüz - 2021
Hakan: Muhafız - Kütüphaneci - 2019
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Fedailer Başkanı - 2018-2019
Baba Candır - 2015
Şimdi Onlar Düşünsün - 2014
Ağlatan Dans - 2014
Pod Prikritie - 2014
Kızıl Elma - 2014
Muhteşem Yüzyıl - 2014
Böyle Bitmesin - 2013
Galip Derviş - Dr. Ender Şirin (Konuk Oyuncu) - 2013
Tozlu Yollar - 2013
Yol Ayrımı - 2013
Mavi Kelebekler - 2011-2012
Ezel - 2011
Arka Sıradakiler - 2007-2010
Şubat Soğuğu - 2006
AB'nin Yolları Taştan - 2005
Emret Komutanım - 2005
Sular Durulmuyor - 2004
Şakir Efendi - 2004
En İyi Arkadaşım - 2003
Oğlum İçin - 2003
Giz - 2003
Para=Dolar - 2002
Kurşun Asker - 2002
Yarım Elma - 2002
Avcı - 2001
Cinlerle Periler - 2001
Yeni Hayat - 2001
Ölümün El Yazısı - 2000
Üvey Baba - 2000
Küçük Besleme - 1999
Kadınlar Kulübü - 1999
Akşam Güneşi - 1999
İki Arkadaş - 1998
Sibel - 1998
Deli Divane - 1997
Gülüm - 1997
Hemşerim - 1997
Ruhsar - 1997
Kurtuluş - 1996
Süper Baba - 1993
Deniz Gurbetçileri - 1991
Can Şenliği - 1989
Sinema filmleri
Yıldızlara Bak - 2022
Hayvan - 2022
Çiçero - 2019
Daire - 2013
Tövbe - 2006
Emret Komutanım Şah Mat - 2006
Komik-i Şehir - 2005
Meyhanecinin Kızı - 2005
Beyza'nın Kadınları - 2005
Ankara Ekspresi - 2005
Eylül - 2005
Keloğlan - 2003
Mert Ali - 2000
İkili Oyunlar - 1989