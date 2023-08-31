Eski Bakan Kutbettin Arzu hayatını kaybetti

Beyoğlu'nda kavga eden gençler 19 yaşındaki Abdullah Ş. 'ye tokat attı. Tokat sonrası kalp krizi geçiren genç hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı Halıcıoğlu Mahallesi'nde A.Ş. (19) ile yaşı 18'den küçük 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi A.Ş'yi darbetti. Kaçarak uzaklaşan ve bir binanın bahçe kapısından içeri giren A.Ş, burada fenalaşarak yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan A.Ş, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, A.Ş. ile kavga ettikleri belirlenen E.D, E.A. ve M.E.D'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, A.Ş'nin kavga ettiği kişilerce darbedilmesi, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, 3 kişinin darbettikleri A.Ş'nin kaçmaya çalıştığı sırada peşinden koştukları, tekme attıkları gencin bir binanın bahçe kapısından girdikten sonra yere yığıldığı anlar yer alıyor.