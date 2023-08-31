Eski Bakan Kutbettin Arzu hayatını kaybetti

Kutbettin Arzu
Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kutbettin Arzu vefat etti. Eşi ile dün tatil için Yalova’daki TBMM Termal Sosyal Tesisleri’ne gelen Kutbettin Arzu, saat 10.30 civarında termal havuza girdi. Daha önce kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Arzu, burada fenalaştı. Otel görevlilerinin havuzda hareketsiz bulduğu Arzu’ya ilk müdahale burada yapıldı. Durumun polis ve sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Arzu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, Arzu’nun ölümüyle ilgili olarak soruşturma başlattı. 68 yaşındaki Arzu, evli ve 4 çocuk babasıydı.