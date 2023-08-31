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Hayat

Eski Bakan Kutbettin Arzu hayatını kaybetti

Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kutbettin Arzu hayatını kaybetti. Arzu’nun Yalova'daki TBMM Termal Sosyal Tesisleri'ndeki havuzda kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

04:00 . 31/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kutbettin Arzu

Kutbettin Arzu

Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kutbettin Arzu vefat etti. Eşi ile dün tatil için Yalova’daki TBMM Termal Sosyal Tesisleri’ne gelen Kutbettin Arzu, saat 10.30 civarında termal havuza girdi. Daha önce kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Arzu, burada fenalaştı. Otel görevlilerinin havuzda hareketsiz bulduğu Arzu’ya ilk müdahale burada yapıldı. Durumun polis ve sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Arzu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, Arzu’nun ölümüyle ilgili olarak soruşturma başlattı. 68 yaşındaki Arzu, evli ve 4 çocuk babasıydı.


Darbedilen genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Darbedilen genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Beyoğlu'nda kavga eden gençler 19 yaşındaki Abdullah Ş. 'ye tokat attı. Tokat sonrası kalp krizi geçiren genç hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı Halıcıoğlu Mahallesi'nde A.Ş. (19) ile yaşı 18'den küçük 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi A.Ş'yi darbetti. Kaçarak uzaklaşan ve bir binanın bahçe kapısından içeri giren A.Ş, burada fenalaşarak yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan A.Ş, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, A.Ş. ile kavga ettikleri belirlenen E.D, E.A. ve M.E.D'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, A.Ş'nin kavga ettiği kişilerce darbedilmesi, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, 3 kişinin darbettikleri A.Ş'nin kaçmaya çalıştığı sırada peşinden koştukları, tekme attıkları gencin bir binanın bahçe kapısından girdikten sonra yere yığıldığı anlar yer alıyor.

#Kutbettin Arzu
#Yalova
#TBMM
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