Mehmetçiğe sıfır atık eğitimi

Proje kapsamında MSB birimlerine sıfır atık ekipmanı yerleştirilerek “Atık Geçici Depolama Alanları” oluşturuldu.

224 BİN ADET FİDAN

Buralarda kaynağında ayrıştırılan atıklar geri dönüşüme kazandırılmak üzere lisanslı firmalara ve belediyelere teslim ediliyor. Kağıt-plastik-cam-metal atıklar ayrı olarak toplanarak ekonomiye katkı sağlanması hedefleniyor. Proje kapsamında Genelkurmay Başkanlığı Karargahı, Kara Kuvvetleri Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’nın aralarında olduğu kışlalara kompost cihazları yerleştirildi. Çay posaları dahil, mutfakta oluşan pişmemiş yemek artıkları toplanarak organik gübre yapılmak üzere bu ünitelere gönderilirken kompost üretimi de başladı. Kompost ile verimli hale getirilen arazide ağaçlandırma çalışmaları da sürüyor. Bölgede üç yılda 228 bin 144 adet fidan dikildi. Bu fidanların tutma oranı ise yüzde 70 olarak belirlendi.