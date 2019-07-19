Hayat Mehmetçiğe sıfır atık eğitimi
AKTÜEL

Mehmetçiğe sıfır atık eğitimi

Milli Savunma Bakanlığı’nda (MSB) “sıfır atık” uygulaması ve eğitimi devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde tüm kamu kurumları nezdinde başlatılan ve MSB’deki uygulaması da Bakan Hulusi Akar’ın Eşi Şule Akar tarafından bizzat takip edilen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında şu ana kadar 40 bin Mehmetçiğe konuya ilişkin bilinç oluşturma amacıyla eğitim verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Proje kapsamında MSB birimlerine sıfır atık ekipmanı yerleştirilerek “Atık Geçici Depolama Alanları” oluşturuldu.

224 BİN ADET FİDAN

Buralarda kaynağında ayrıştırılan atıklar geri dönüşüme kazandırılmak üzere lisanslı firmalara ve belediyelere teslim ediliyor. Kağıt-plastik-cam-metal atıklar ayrı olarak toplanarak ekonomiye katkı sağlanması hedefleniyor. Proje kapsamında Genelkurmay Başkanlığı Karargahı, Kara Kuvvetleri Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’nın aralarında olduğu kışlalara kompost cihazları yerleştirildi. Çay posaları dahil, mutfakta oluşan pişmemiş yemek artıkları toplanarak organik gübre yapılmak üzere bu ünitelere gönderilirken kompost üretimi de başladı. Kompost ile verimli hale getirilen arazide ağaçlandırma çalışmaları da sürüyor. Bölgede üç yılda 228 bin 144 adet fidan dikildi. Bu fidanların tutma oranı ise yüzde 70 olarak belirlendi.

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HAYAT
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