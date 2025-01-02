Mehmetçik barış için her yerde

Türk Silahlı Kuvvetleri, ülke içerisinde sadece ulusal güvenliği sağlamakla sınırlı kalmayıp yurt dışında farklı bölgelerde kurduğu üs ve askeri eğitim merkezleri ile küresel ve bölgesel barışa da hizmet ediyor. Ayrıca bu askeri güçlerin varlığı Türkiye’nin küresel diplomaside gücünü katlayan bir unsur olarak dikkat çekiyor. Irak ve Suriye’de terörle mücadele operasyonlarından Somali, Katar ve Libya’daki stratejik askeri üslerine, Balkanlar ve Afrika’daki Birleşmiş Milletler misyonlarından Afganistan’daki NATO görevlerine kadar geniş bir coğrafyada aktif faaliyet gösteriyor.

Türkiye, bu varlıklarla hem bölgesel güvenliği sağlamayı hem de müttefik ülkelerle savunma ve güvenlik iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Doğu Akdeniz’de enerji güvenliğinin korunması, Somali açıklarında deniz haydutluğuyla mücadele ve Azerbaycan ile savunma iş birliği gibi girişimler, Türkiye’nin küresel etkisini artıran önemli adımlar arasında yer alıyor. Türkiye, bu faaliyetleriyle bir yandan bölgesel istikrarı desteklerken, diğer yandan uluslararası platformlarda etkin bir aktör olarak konumunu pekiştiriyor.

KATAR İLE STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

Türkiye’nin Katar’da kurduğu Tarık Bin Ziyad Askeri Üssü, iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin sembolü olarak gösteriliyor. Körfez bölgesindeki bu üs, Türkiye’nin Orta Doğu’daki etkisini artırmasının yanı sıra Katar’ın savunma kapasitesini güçlendiriyor. Özellikle 2017 Katar Krizi sırasında bu üs, Türkiye’nin bölgedeki müttefiklerine verdiği desteği net bir şekilde göstererek TSK’nın orada bulunmasının hem Katarlılar hem de Türkiye açısından önemini bir kez daha hatırlatmıştı.

DENİZ TİCARETİ GÜVENLİĞİNE CAYDIRICI KATKI

Türkiye, Afrika Boynuzu’nda stratejik bir öneme sahip Somali’de TURKSOM Askeri Eğitim Üssü’nü kurarak bölgedeki istikrar çabalarına katkı sağlıyor. Bu üs, Somali ordusunun profesyonelleşmesi için askeri eğitim ve lojistik destek sağlıyor. Türkiye, bu sayede Afrika’da barışın tesisine yönelik bir aktör olarak öne çıkarken burada Somalili askerlere verdiği eğitimler ile Somali’nin askeri anlamda profesyonelleşmesine olanak tanıyor. Somali açıklarında deniz haydutluğuyla mücadelede de destek sağlayan Türk unsurları deniz ticaretinin güvenliğinde etkin rol oynayarak Afrika’daki deniz güvenliğinde caydırıcı katkılarda bulunuyor. Türkiye’nin askeri üsleri ve yurt dışındaki operasyonları, bölgesel güç dengesini şekillendiren önemli unsurlar arasında yer alıyor. Katar ve Somali’deki üsler, Türkiye’nin Orta Doğu ve Afrika’daki etkisini artırırken, Azerbaycan ve Libya’daki varlığı bölgesel istikrara katkı sağlıyor.

HEM SINIRINA HEM KOMŞUSUNA KORUMA

Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde yürüttüğü Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatları sonrası bu bölgelerde askeri varlığını sürdüren Türkiye, terör örgütlerinin sınır hattındaki faaliyetlerini engellemeyi ve bölgede güvenli bir ortam oluşturmayı hedefliyor. Bu bölgelerde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından güvenlik faaliyetleri sürdürülürken komşusu Suriye halkının da yardımına koşarak insani yardım faaliyetlerine katkıda bulunuyor.

PKK İLE IRAK’TA MÜCADELE

Irak’ın kuzeyinde bulunan Başika Askeri Üssü ve diğer operasyon bölgeleri, PKK terör örgütüne karşı mücadelede stratejik bir rol oynuyor. Türkiye’nin burada sürdürdüğü operasyonlar, terörle mücadelede önemli bir alanı kapsıyor ve Irak’ın kuzeyindeki güvenlik yapısını şekillendiriyor. Bunun yanı sıra bu üslerin Türkiye sınırına yakın olmasıyla yurt içinde yapılan operasyonlara da bu üs katkı sağlıyor. Irak ve Suriye’deki askeri varlığı, Türkiye’nin terörle mücadeledeki kararlılığını gösteriyor. Bu mücadele, Türkiye’nin güvenlik kaygılarını azaltırken, aynı zamanda uluslararası toplumun terörle mücadeledeki ortak çabalarına da katkı sağlıyor.

ASKERİ İŞ BİRLİKLERİ İLE BAĞLAR PEKİŞİYOR

Türkiye, Libya ile imzaladığı Askeri İş Birliği Anlaşması kapsamında Trablus ve Misrata’daki askeri varlığını sürdürüyor. Türkiye’nin Libya’daki rolü, ülkede istikrarın sağlanması ve uluslararası hukuka dayalı bir çözümün teşvik edilmesi açısından kritik olarak gösteriliyor. 2020’deki Karabağ Savaşı sonrası Azerbaycan ile Türkiye arasında askeri iş birliği daha da güçlendi. Şuşa ve Ağdam bölgelerinde kurulan ortak gözlem merkezleri, ateşkesin takibi ve bölgedeki barışın korunması için önemli bir misyon üstleniyor. Türkiye, Azerbaycan’la olan tarihi bağlarını bu askeri iş birlikleriyle pekiştiriyor.

AKDENİZ’İN İNCİSİ