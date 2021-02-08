Hayat Mehmetçikten Barış Pınarı bölgesindeki halka şefkat eli
AKTÜEL

Mehmetçikten Barış Pınarı bölgesindeki halka şefkat eli

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde bulunan yardıma muhtaç kişilere el uzatmaya devam ediyor. Mehmetçik, ihtiyaç sahiplerine ayakkabı, ranza ve battaniyeden oluşan yardımlar dağıttı. Ayrıca, engelli bir Suriyeli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye edildi. Sosyal medyada paylaşılan o görüntüler kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Mehmetçikten Barış Pınarı bölgesindeki halka şefkat eli
​Mehmetçikten Barış Pınarı bölgesindeki halka şefkat eli

Barış Pınarı bölgesinde görev yapan kahraman Mehmetçik, bölge halkının umudu olmaya devam ediyor. Daha önce pek çok yardımın yapıldığı bölgede Türk askeri yine ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttı.

MSB'nin Twitter hesabından duyuruldu

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bir gönüle girmeyi her şeyden üstün tutan milletimizin şefkat eli Barış Pınarı bölgesine uzanmaya devam ediyor. Mehmetçiklerimiz, ihtiyaç sahiplerine ayakkabı, ranza ve battaniyeden oluşan yardımlar dağıttı. Ayrıca, engelli bir Suriyeli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye edildi"

MSB: Barış Pınarı bölgesinde 372 çocuğa kıyafet yardımı yapıldı
DÜNYA
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 372 çocuğa kıyafet yardımı yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan duygulandıran paylaşım
OYNAT 01:13
Milli Savunma Bakanlığı'ndan duygulandıran paylaşım
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya üzerinden bir video paylaşarak, Mehmetçiklerin terörden temizlediği Barış Pınarı bölgesinde gerçekleştirdiği insani yardım faaliyetlerine devam ettiğini bildirdi.


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