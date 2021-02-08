​Mehmetçikten Barış Pınarı bölgesindeki halka şefkat eli

Barış Pınarı bölgesinde görev yapan kahraman Mehmetçik, bölge halkının umudu olmaya devam ediyor. Daha önce pek çok yardımın yapıldığı bölgede Türk askeri yine ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttı.

MSB'nin Twitter hesabından duyuruldu

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bir gönüle girmeyi her şeyden üstün tutan milletimizin şefkat eli Barış Pınarı bölgesine uzanmaya devam ediyor. Mehmetçiklerimiz, ihtiyaç sahiplerine ayakkabı, ranza ve battaniyeden oluşan yardımlar dağıttı. Ayrıca, engelli bir Suriyeli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye edildi"

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