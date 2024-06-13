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Hayat

Merdiven altı kurslara 80 milyon TL ceza

Eğitim öğretim faaliyetleri yapan ancak Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na uygun kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmeyen yerlerin valiliklerce kapatılması için işlem başlatıldı.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 13/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:17 - 13/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Milli Eğitim Bakanlığı, ruhsatı olmadan faaliyet gösteren kurslarla mücadele için 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı’nın başında bir dizi önlemi uygulamaya koydu. Eğitim öğretim faaliyetleri yapan ancak Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na uygun kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmeyen yerlerin valiliklerce kapatılması için işlem başlatıldı. İzinsiz eğitim merkezi, eğitim danışmanlığı, kariyer rehberliği, eğitim koçluğu, koçluk merkezi, ödev merkezi veya test evi, eğitim rehberliği, dil konuşma bozuklukları merkezi, kekemelik tedavisi, etüt merkezi gibi yerleri işletenlere de idari para cezası kesiliyor. Bakanlık şimdiye kadar ruhsatsız kurumlara 80 milyon lirayı bulan ceza kesti.



#Eğitim
#Aktüel
#Ceza
#Kurs
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