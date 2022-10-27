Hayat Merhaba Esenlerde perde açacak
KÜLTÜR SANAT

“Merhaba” Esenler’de perde açacak

Esenler Belediyesi, Mehmet Emin Kaplan’ın yazıp yönettiği “Merhaba-Kurtuluş Vesilesi” tiyatro oyununun galasına ev sahipliği yapacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
“Merhaba” Esenler’de perde açacak
​“Merhaba” Esenler’de perde açacak.

Esenler Belediyesi, Mehmet Emin Kaplan’ın yazıp yönettiği “Merhaba-Kurtuluş Vesilesi” tiyatro oyununun galasına ev sahipliği yapacak. Temsil, Mutasavvıf ve şair Süleyman Çelebi’nin hayatını ve Mevlidi- Şerif’in yazılış sürecini konu alıyor. Eserin oyuncu kadrosunda Fatih Küçük, Adem Yavaş ve Murat Tiryaki yer alıyor. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde perde açacak oyun, yarın saat 20.00’de Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gala yapacak. Oyun, Süleyman Çelebi Yılı dolayısıyla yapılan tek tiyatro olma özelliği taşıyor.

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