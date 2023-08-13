Meriç Nehri’nde aç susuz bekliyorlar

Türkiye ile Yunanistan arasındaki sınırı oluşturan Meriç Nehri bir kez daha mülteci dramına şahit oluyor. Sınırı geçmeye çalışırken Yunan güvenlik güçleri tarafından geri itilen 50 Suriyeli mülteci, yaklaşık 1 aydır Meriç Nehri üzerindeki adacıklarda mahsur halde ölümü bekliyor. Mülteciler yaşam mücadelesi verirken Yunan makamlarının duruma kayıtsız kalması tepki çekti.





HAREKETE GEÇİLMELİ

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Mülteci İşleri Ofisi Koordinatörü Selim İdris, kendilerine Yunan hükümetine bağlı kuvvetlerin söz konusu mültecilere yönelik ihlallere giriştiği yönünde raporlar ulaştığını söyledi. Yunan güvenlik güçlerinin sınırı geçen mültecileri 14 Temmuz’da Meriç Nehri’ne doğru ittiğini ve Nehir sularının içilemez halde olmasından dolayı mültecilerin susuzluktan ölme riskiyle karşı karşıya olduğunu kaydetti. İdris, başta Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (İCRC) olmak üzere, bütün uluslararası kurumlara mültecileri kurtarmak için harekete geçme çağrısı yaparken uluslararası toplumdan mahsur kalan mültecilere insani yardım ve gıda sağlanmasına izin vermesi için Yunanistan’a baskı yapmasını talep etti. Öte yandan, SMDK Mülteci İşleri Ofisi’ne ulaşan bilgilere göre, aralarında kadın ve çocukların olduğu 50’yi aşkın mülteci, Yunanistan mahkemesi tarafından 2 Ağustos’ta verilen giriş iznine rağmen hala Meriç Nehri’ndeki adacıklarda mahsur tutuluyor. Mülteciler, gıda ve suya ulaşamadıkları için ölüm riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Umut yolculuğu manş’ta bitti

İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi’nde düzensiz göçmenlerin bulunduğu botun batması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 50’den fazla kişi hastanelere kaldırıldı. Yerel saatle dün 04.00 sularında Fransa’nın Cap Gris Nez bölgesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı. İngiliz sahil güvenlik gemileri, arama kurtarma çalışmaları için bölgeye hareket etti. Fransa’ya ait gemi ve helikopterlerce de bölgede arama kurtarma çalışması yürütüldü. Olayda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti. Kurtarılan düzensiz göçmenlerin bir bölümü Fransa’nın Calais kentindeki, bir kısmı da İngiltere’nin Dover kentindeki hastanelere nakledildi.

Göçmen ölümlerinde ağır tablo

Akdeniz’de ölü veya kayıp olarak bildirilen göçmen sayısı, şimdiden önceki dört yılın rakamlarından daha yüksek. İtalya’nın Lampedusa Adası açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin 9 Ağustos’ta batması sonrası 41 göçmen yaşamını yitirmesiyle Akdeniz’deki göçmen ölümleri yeniden gündem konusu oldu. İtalyan Kızılhaç’ına göre, Lampedusa kabul merkezi şimdiden dolmuş durumda ve 600 kişilik merkezde yaklaşık 2500 göçmen bulunuyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Konseyi (UNHCR), Avrupa’ya ana giriş kapısı olan İtalya’ya, Ocak ve Ağustos 2023 arasında 90 bin 763 göçmenin geldiğini tahmin ediyor. Bu, neredeyse 2022’nin tamamı için kaydedilen 105 bin 131 göçmen kadar. 2014-2015 Avrupa göç krizinden bu yana, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) göç yolculuğu sırasında ölen, kaybolan veya hayatta kalan göçmenlerin sayımını yapıyor.

İTALYA’YA 90 BİN GÖÇMEN GELDİ

IOM’a göre, dokuz yıl içinde 27 binden fazla insan Avrupa’ya ulaşmaya çalışırken hayatını kaybetti. 2016’da 5 binden fazla ölümle zirveye ulaşan Akdeniz’de ölen veya kaybolan göçmen sayısı, 2020’de Kovid-19 salgını nedeniyle bir düşüş görmeden önce 2018’de 2 bin civarında sabitlendi. Ancak, sadece yedi ay sonra, 2023’teki geçiş bedeli şimdiden son dört yılınkinden daha ağır. Ayrıca bu yıl Orta Akdeniz rotasında devletler öncülüğünde gerçekleştirilen 6 kurtarma operasyonunda gecikme yaşanırken, bu gecikmeler en az

127 kişinin ölümüne neden oldu.







