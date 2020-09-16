Mersin'de hediye fidanla başladığı Guava üretimini 1500 ağaçla sürdürüyor: Faydası saymakla bitmiyor

Silifke ilçesinde narenciye üreticiliği yapan Mustafa Levent, 5 yıl önce öğretmen bir arkadaşının hediye ettiği fideyle, Güney Amerika'ya özgü guava meyvesinin üretimine başladı. Başta beyaz renkli olan guava ile üretim yapan Levent, daha çok beğenilen pembe renklisine yöneldi. Şimdilerde bahçesinde 14 çeşit, toplamda bin 500 guava ağacı olan Levent, ürettiği bitkileri Türkiye'nin dört bir yanına göndermeye başladı.

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Kanser hastalarına faydalı

Guava bitkisinin, kanser hastalığına iyi geldiğine dair araştırma sonuçları olduğunu kaydeden Levent, bu meyvenin kendine has aromaya ve kokuya sahip olduğunu söyledi. Guava kokusunun bazı insanlara itici gelirken, bazılarının da hoşuna gittiğini belirten Levent, "Mineral yönünden çok zengin. Zayıf bebeklerin gelişimi için iyi geliyor. Kemoterapi alan hastalarda hücre yenilenmesine katkıda bulunduğu için kanser hastalığı ile ilgilenen doktorlarından sipariş geldi.

FOTOĞRAF 20 Korona virüs salgınıyla mutfaklarında daha çok bakır sahan, tencere ve tava kullanımına yönelen vatandaşlar, bakırcılara ilgi gösteriyor. Koronavirüs salgını nedeniyle bakır kaplara olan talebin arttığını söyleyen Toksöz, Dededen kalma bir mesleğe sahibiz. Tabi bizimde kurulu bir işimiz var. İkamet ettiğimiz yer var, fakat millet tatile giderken biz tatil yerine bu mesleği sevdiğimiz için Türkiye’nin hemen her yerinde bakırı kullanan yörelerinde hizmet ediyoruz. Bakır sağlıklı bir ürün olduğu için millet bir türlü vazgeçemiyor. Özellikle dünyayı saran Korona virüs salgını nedeniyle insanlar sağlıklı olan bakıra yöneldi. Piyasada hiç bilmediğimiz hastalıklarla karşılaşıyoruz. Bakır sağlıklı bir ürün ve kalaylanması lazım, onun için de ön temizliğini, daha sonra da kalay aşamalarıyla yeniliyoruz. Özellikle Pandemi sürecinde bakırın önemi anlaşılmış oldu. Biz de bakır ürünlerinin kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Bakır tencere ve tavada yapılan yemek ile çelik ya da farklı bir üründe yapılan yemek aynı lezzeti vermiyor. İnsanlar bakırın kalayı yapılınca daha da sağlıklı olduğunu biliyor. O yüzden genellikle hep bakırı tercih ediyorlar. Yoğunlukta bundan kaynaklanıyor dedi. Şaban Tokgöz ise, Yok, olmaya yüz tutmuş bu mesleği yaşatmaya ve bakırı millete sevdirmeye çalışıyoruz. Bakır sağlık açısından çok sağlıklı ve krom, çelik, alüminyumla kıyaslanabilecek bir madde değildir. Bakır sağlık açısından kullanılması önemlidir. Pandemi illetinden sonra insanlar bakır kullanmaya başladı. Çünkü sağlıklı ve hastalık riski taşımıyor şeklinde konuştu. Salgın sürecinde bakır tavalara rağbet arttı, esnaf talebe yetişemiyor Koronavirüs salgını nedeniyle bakır kaplara olan talep arttı. Mutfaklarında daha çok bakır sahan, tencere ve tava kullanımına yönelen vatandaşlar, bakırcılara ilgi gösteriyor. Artvinli kalaycı Recep Tokgöz, unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer alan kalaycılığı yaşatmak ve geçimini sağlamak için şehir şehir dolaşarak kalaycılık yapıyor. Tokgöz, "Salgın nedeniyle mutfaklarında daha çok bakır sahan, tencere ve tava kullanımına yönelen vatandaşların taleplerini karşılamakta zorlanıyoruz" dedi.



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Sabah aç karnına tüketildiğinde şekeri dengeliyor. Şeker hastaları çok fazla ilgi gösteriyor. Derin dondurucuda saklandığında, 2 yıl sonra çıkarsanız bile dalından kopartılmış gibi taze olarak yiyebiliyorsunuz. Meyve suyu, reçeli ve dondurması yapılabiliyor. Ürettiğim guavaların kilosunu 5 liradan veriyorum ancak İstanbul'daki marketlerde 40-50 TL'ye satılıyor" dedi.

Katma değeri yüksek bir ürün

Ziraat Mühendisi Deniz Gürbüz de guavanın bölgede yeni bir ürün olduğunu belirterek şunları söyledi: "Ülkemize ithalat ile gelmektedir. Eğer üretimi artarsa hem ithalatı azaltmış oluruz hem de çiftçi alternatif bir kazanç sağlamış olacak. Ürün vitamin yönünden zengindir. İçindeki C vitamini narenciyeden daha yüksek. Pandemi döneminde de C vitaminin bol tüketilmesi önerilmişti bu açıdan da önemli bir ürün haline geldi."

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