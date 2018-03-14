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KÜLTÜR SANAT

MESAM Başkanı seçilen Coşkun Sabah: Şerefle kabul ettim

MESAM'ın yeni başkanı seçilen sanatçı Coşkun Sabah, "Devletin güvenip verdiği bu görevi geri çevirmem olmazdı. Şerefle kabul ettim" dedi. Sabah ayrıca, 3 ay sonra yapılacak başkanlık seçimine ise şartlar uygun olursa aday olabileceğini belirtti.

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Sanatçı Coşkun Sabah, MESAM'ın yeni başkanı seçildi.
Sanatçı Coşkun Sabah, MESAM'ın yeni başkanı seçildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yeni yönetim kurulunun atandığı MESAM’ın başkanlığına Coşkun Sabah getirildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Sabah, bu gelişme sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

  • “Kültür Bakanlığı 7 kişiyi görevlendirdi. O yedi kişi de başkanlık için beni aday gösterdi. Devletin güvenip verdiği bu görevi geri çevirmem olmazdı. Nitekim görevi şerefle kabul ettim. Üç ay sonra da zaten seçime gideceğiz. Bizim amacımız MESAM’ı seçime sağlıklı ve huzurlu bir şekilde götürmek.”

"Adaylık" açıklaması

Sabah, üç ay sonraki seçimlerde aday olup olmayacağı sorusuna ise, “Şartlar ve durumlar ne gösterir bilinmez, o gün gelince bakacağım” diye yanıt verdi.

Sanatçı son olarak, kayyum tarafından atanan ancak görevi kabul etmeyen Yavuz Bingöl’ün yerine Vedat Çetinkaya’nın getirildiğini açıkladı.

Coşkun Sabah kimdir?

Coşkun Sabah, 16 Ekim 1952 tarihinde Diyarbakır’da Süryani bir ailenin ikinci oğlu olarak doğmuştur. Annesinin adı Roza, babasının adı Tekin'dir. Gülben Ergen'in de aranjörlüğünü yapan Taşkın Sabah kardeşi, keman ve ud sanatçısı olan Bülent Sabah ise abisidir. Çocukluğu Diyarbakır’da geçmiştir. Müziğe 9 yaşında babasına ait olan cümbüşü kendi kendine öğrenmesiyle başladı. Coşkun Sabah ilk okulu Diyarbakır’da lise eğitimini İstanbul'da tamamlamıştır.

Çok sayıda hit olmuş bestesi vardır ve 1980'li yılların sonu 1990'lı yılların başında büyük bir çıkış yakalamış olup Tsm-Pop ve Fantezi müzik arasında, kendisinin "Coşkun Sabah tarzı" olarak adlandırdığı bir tarzda müzik yapmıştır. Son yılların önemli ud virtüözlerindendir.

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