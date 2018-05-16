MESAM Sözcüsü: MESAM çok kötü yönetildi

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Recep Ergül, MESAM çok kötü yönetildiği için 2006 ve 2008 yıllarında asıl üyeliğe alınan toplam 655 üye ile ilgili bir yönetim kurulu kararı olmadığını belirterek, "Bu üyelerimiz 'mutlak butlan' hükmündedir yani hukuken yok hükmünde görülmektedir. Bunlarla ilgili gerekli çalışma yapılacaktır" dedi.

Şişli'deki MESAM merkez binasında yapılan basın toplantısında, yönetim kurulu başkanı Coşkun Sabah, başkan yardımcısı Turhan Taşan, Sayman Üye Vedat Çetinkaya ile üyeler Fuat Güner, Recep Ergül, Polat Yağcı ve İpek Açar imzalı basın bildirisi okundu.

Toplantıda konuşan MESAM Yönetim Kurulu Başkanı Sabah, "Sizlerle birlikte olma amacımız gerçek olup biteni sizlere sunmak, inceleme raporlarının ayrıntılarını paylaşmak." dedi.

Fuat Güner ise MESAM'ın son aylarda hakketmediği şekilde gündeme geldiğini belirterek, yaşanan sorunların Arif Sağ ve Orhan Gencebay sorunu olmadığının altını çizdi.

MESAM ile MSG artık beraber hareket edecek

Yüzlerce üyenin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na dilekçe göndererek yaşanan sorunları dile getirdiklerini, bakanlığın da gereğini yaparak geçici bir yönetim atadığını söyleyen Güner, şöyle devam etti:

"MESAM ve Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) düne kadar bir türlü uzlaşmaz iki meslek birliğiydi. Artık kol kola hareket etmeye karar verdik. İleride bunları birleştirip tek meslek birliği yapma planımız var. KÜLTÜR AŞ'den tam 9 yıldır alınmamış telifimizi hem de iyi bir rakam olarak alıp eser sahiplerine dağıtacağız. Görev süremiz boyunca, zorunlu bir toplantı haricinde hiçbir yurt dışı programına katılım olmamıştır. MESAM'ı ve telif haklarını ilgilendirmeyen ve eser sahiplerine bir şey kazandırmayacak toplantılarda bulunmayı lüzumlu görmüyoruz. Bundan sonra da bu tür fuarlara gidilmesine izin vermeyeceğiz."

Durduk yerde MESAM'a müdahale edilmedi

Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Ergül ise MESAM'ın 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nün idari ve mali denetimi altında olduğu hatırlatarak, "Durduk yerde MESAM'a müdahale edilmedi. Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nün mevzuat çerçevesinde sorumluluğu alanındadır." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yasadan kaynaklanan hakları çerçevesinde, rutin denetim olarak veya şikayete bağlı olarak gerekli incelemeleri yapmak ve mevzuata aykırılıklar tespit ettiğinde gerekli müdahalede bulunmak hakkına sahip olduğunu kaydeden Ergül, şunları söyledi:

"Gönül ister ki, Bakanlık müdahalesi olmadan, meslek birliklerimiz kendi iç denetimlerini demokratik bir olgunlukla yapabilsinler ama maalesef o noktada değiliz. Bakanlığın MESAM'daki iş ve işlemlerde usulsüzlük ve mevzuata aykırılıklar tespit ettiği için geçmişten bu yana, kuruma çok sayıda uyarı verdiğini biliyoruz. Yüzlerce MESAM üyesinin şikayeti ve yönetim kurulu üyesi 5 kişinin şikayeti üzerine inceleme başlatan bakanlık, müfettişlerinin ön inceleme raporuna bağlı olarak 05 Mart 2018'de, MESAM'ın kurumsal olarak daha fazla zarar görmemesi için mevcut yönetimi görevden alarak, yerine geçici bir yönetim atadı. Bu geçici yönetimi de akademisyenlerden değil kurumu tanıyan kurumun kendi üyelerinden olmasını arzu etti. Böylesi daha doğruydu."

Kayyuma tepki gösterenler MESAM üyesi değil

Recep Ergül, "Bakanlık tebliğ yazısında, geçici yönetim atandığı ve geçici yönetimin en geç 3 ay içerisinde kurumu olağanüstü genel kurula götüreceği belirtilmesine rağmen, maalesef basınımızın bir kısmının bunu kayyum olarak duyurması beraberinde çeşitli tepkileri de doğurdu." diyerek, tepki gösterenlerin tamamına yakınının MESAM'ın üyesi olmadığını ve MESAM'ı tanımadıklarını savundu.

Müfettiş raporlarına değinen Ergül, genel kurul öncesi, haysiyet kuruluyla iş birliği yapılarak muhalifleri ihraç etme yoluna gidildiği, sırası gelen bir yedek yönetim kurulu üyesinin, kendilerine muhalif olduğu gerekçesi ve yönetim kurulunda sayısal üstünlüğü elde tutmak için usulsüz bir şekilde çağrılmadığı ve yerine başka bir yedek üyenin çağrıldığı, MESAM olanaklarıyla Ankara ve İzmir'de yapılan üye bilgilendirme toplantılarında seçim propagandası yapılarak istifa eden muhalif üyelerin kişilik haklarına saldıran, gerçek dışı beyanlarda bulunulduğu ve benzeri konuların tespit edildiğini anlattı.

Kriterlere uyan hiçbir üye mağdur edilmeyecek

Kurumda sahte üyeliklerin bulunduğuna dair iddiaları araştıran bakanlığın, 109 kişinin kriterlere uymadığı halde asıl üye yapıldığının belirlendiğini kaydeden Ergül, şöyle devam etti:

"Bu isimler, görevden el çektirilmiş yönetim kurulu üyelerinin çoğunlukta olduğu yönetimler döneminde yapılmıştır. Kendilerine yakın isimleri üye yaparak her dönem seçim kazanmayı hedefledikleri iddia edilmektedir. MESAM, maalesef çok kötü yönetildiği için 2006 ve 2008 yıllarında asıl üyeliğe alınan toplam 655 üye ile ilgili bir yönetim kurulu kararı olmadığından, bu üyelerimiz 'mutlak butlan' hükmündedir yani hukuken yok hükmünde görülmektedir. Bunlarla ilgili gerekli çalışma yapılacaktır. Gerek sahte üyelik iddiasıyla incelenen ve kriterlere uymadığı halde asıl üye yapılan, gerekse 2006 ve 2008 yıllarında kararı alınmamış olmasına rağmen üye yapılan isimler, MESAM Genel Sekreterliği, üye ilişkileri birimi, hukukçular ve yönetim kurulu üyelerinden oluşacak komisyonlar tarafından titizlikle incelenerek, şayet sonraki yıllarda üyelik kriterlerine uygunlukları söz konusu ise üyelikleri devam ettirilecek, değilse de bakanlık görüşü doğrultusunda işlem tesis edilecektir. Yani kriterlere uyan hiçbir üyemiz mağdur edilmeyecektir."

Genel kurul 31 Mayıs'ta yapılacak

"MESAM, 31 Mayıs Perşembe saat 10.30'da Cevahir Kongre Merkezi'nde 9. olağanüstü ve 15. olağan genel kurullarını bir arada aynı gün yapacaktır." diyen Ergül, genel kurulun ertelenmesi ya da başka bir tarihe bırakılmasının söz konusu olmadığını vurguladı.

MESAM'da yaşanan sorunun kesinlikle Arif Sağ ve Orhan Gencebay sorunu olmadığını vurgulayan Ergül, şöyle devam etti:

"MESAM'da mevzuatlara uymamak, kural tanımamak, medeni bir ortamda fikirsel tartışmalara izin vermeyip zorbalık yöntemlerine başvurmak, haysiyet kurulu ile iş birliği yaparak muhalif üyeleri ihraç etmek, üyelerin teliflerini artıracak doğru dürüst hiçbir çalışma yapmamak, yapmak isteyenleri engellemek, gücü sürekli elinde bulundurmak için her türlü anti demokratik yol ve yöntemlere başvurmak, seçim kazanmak uğruna her türlü gerçek dışı beyan, iftira ve çirkin propaganda yapmak, defalarca uyarılmalarına rağmen kurumun parasını son derece özensiz harcamak, korkunç bir savurganlık ve buna benzer çok sayıda sorun mevcuttur."

MESAM'ın kuruluşu

Müzik eserleri alanında faaliyet gösteren ilk meslek birliği olan MESAM, müzik eseri sahiplerinin hak ve çıkarlarını en etkin şekilde korumak ve bu eserlerden elde edilecek hakları, doğru ve ekonomik yöntemlerle eser sahiplerine kazandırma amacıyla 1986'da kuruldu.

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