Meslek liselilere ‘fütüvvet’ dersi

Meslekî ve teknik eğitim sürecinin ülke ihtiyacına cevap verecek düzeye gelmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında meslek lisesi öğrencilerinin meslek ahlâkı, millî ve manevi değerlerle eğitimlerini güçlendirmek için ‘ahilik kültürü ve girişimcilik’ ile ‘fütüvvet’ zorunlu seçmeli dersleri hazırlandı. Bundan sonraki süreçte mesleğe özgü yabancı dil eğitimine de ağırlık verilecek. Anadolu’nun merkez olduğu uluslararası mesleki ve teknik eğitim kuruluşları oluşturulacak. Meslekî ve teknik eğitim alanında elde edilen tecrübe Türk Meslekî ve Teknik Eğitim Modeli olarak tasarlanacak, dost ve kardeş ülkelerle paylaşılacak, ortak işletilen okul modelleri geliştirilecek.