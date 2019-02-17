​Mesut Özil Diriliş Ertuğrul setinde

Turgud Alp: Osman Gazi Bilecik'in fethi ile meşgul olurken onu İnegöl'ü zaptetmek üzere görevlendirmişti. Turgud Alp süratle gelerek şehri kuşattı. En kıymetli alplerden biri olan Turgud Alp, Osman Gazi dizsinde de bizlerle olacak.