Hayat Mesut Özil Diriliş Ertuğrul setinde
AKTÜEL

​Mesut Özil Diriliş Ertuğrul setinde

Mesut Özil Diriliş Ertuğrul setinde

Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, TRT'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin setini ziyaret etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Mesut Özil, nişanlısı Amine Gülşe ve Engin Altan Düzyatan

Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil, TRT 1'in izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul ve Payitaht Abdülhamid dizilerini yakından takip ediyor.

Dizilere olan hayranlığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerine gösteren Mesut Özil, Diriliş Ertuğrul dizisinin setine ziyarette bulundu.

Çok keyifli

Özil, yaptığı paylaşımda "Çok keyifli geçen set ziyareti @dirilisdizisi" ifadelerine yer verdi. Payitaht Abdülhamid dizisinin başrol oyuncusu Bülent İnal, geçtiğimiz hafta Mesut Özil'i sete davet etmişti.

Mesut Özil'den Payitaht Abdülhamid mesajı
HAYAT
Mesut Özil'den Payitaht Abdülhamid mesajı

Büyük mücadelede birlikteler: Diriliş Ertuğrul'dan Osman Gazi'ye geçenler
FOTOĞRAF 10
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Samsa Alp: Samsa alp Diriliş Ertuğrul'da ne kadar öldü olarak gösterilse de Ertuğrul Bey'in komutasından sonra Osman Gazi'nin de komutasında yer alıyor.
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Gündüz Bey: Kardeşi Osman Bey'in yanında savaştı. Önemüzdeki sezon başlayacak olan Osman Gazi dizisinde yeniden kadroda yer alacak isimlerden.
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Turgud Alp: Osman Gazi Bilecik'in fethi ile meşgul olurken onu İnegöl'ü zaptetmek üzere görevlendirmişti. Turgud Alp süratle gelerek şehri kuşattı. En kıymetli alplerden biri olan Turgud Alp, Osman Gazi dizsinde de bizlerle olacak.
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Savcı Bey: Osman Gazi'nin ağabeyi olan Savcı Bey'de kardeşi Osman Bey'in yanında savaşmıştır.
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Dündar Bey: Sonu kötü bitecek olan Dündar Bey, Diriliş Ertuğrul'dan sonra Osman Gazi dizisinde yer alacak. Ölümü ise Osman Gazi tarafından olacak.
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Akçakoca: Diriliş Ertuğrul'da rol almıştı. Ertuğrul ve Osman Gazi'nin en sadık ve namdar silah arkadaşlarındandır. Nitekim Osman Gazi'nin İnegöl beyi ile ilk çarpışmasından önce, danıştığı beyler arasında ve ardından vuku bulan muharebede o da vardır.
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Ertuğrul Bey'in akıl hocası hemde ilim hocası olan Hz. Mevlana, Osman Gazi'ninde akıl hocalığını yaptı.
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Aynı şekilde Şeyh Edebali'de akıl hocalarından. Osman Gazi dizisinin bir bölümünde yer alması bekleniyor.
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Dursun Fakîh'de ilim hocalarında diğer büyükler gibi bölümün bir kısmında bekleniyor.
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Büyük mücadelede birlikteler: Diriliş Ertuğrul'dan Osman Gazi'ye geçenler
TRT'nin fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul bu sezon bitiyor. Yeni sezonda başlayacak olan dizi Osman Gazi, Diriliş Ertuğrul'da rol alan bir kısım oyuncuları barındıracak. Diriliş Ertuğrul'da yer alan bazı oyuncuların Osman Gazi'nin yanında bulunması da izleyenleri sevindirecek.
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