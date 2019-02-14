Mesut Özil'den Payitaht Abdülhamid mesajı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Mesut Özil, Payitaht Abdülhamid dizisini yakından takip ediyor.

Sultan 2. Abdülhamid'in hayatını anlatan dizinin başrol oyuncusu Bülent İnal, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla TRT1'de yayınlanan dizinin sıkı takipçisi olduğunu gösteren Mesut Özil'e görüntülü mesaj gönderdi.

Sete davet etti

Mesut da İnal'ın videosunu Instagram hesabından paylaştı. İnal, mesajında şöyle konuştu:

"Kıymetli Mesut Özil kardeşim, Payitaht: Abdülhamid setinden sana sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Diziyi takip ettiğini, izlediğini biliyoruz.

Çok teşekkür ediyoruz paylaşımların için. İnşallah bir gün yolun düşerse sete de bekleriz. Her zaman başarıların bizi gururlandırıyor. İnşallah bundan sonra da çok başarılı bir spor hayatın olur."

"Tarihine aç bir toplumuz"

Mesut ise bu jeste karşılık "Asıl ben sana ve ekibine bu başarılı yapım için teşekkür ederim. Biz Türkler tarihine aç bir toplumuz" cevabını verdi.

OYNAT 00:28 Payitaht Abdülhamit hayranı olan Mesut Özil'e Bülent İnal'dan mesaj Sultan 2. Abdülhamid'in hayatını anlatan dizinin başrol oyuncusu Bülent İnal, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla TRT1'de yayınlanan dizinin sıkı takipçisi olduğunu gösteren Mesut Özil'e görüntülü mesaj gönderdi.





FOTOĞRAF 10 Samsa Alp: Samsa alp Diriliş Ertuğrul'da ne kadar öldü olarak gösterilse de Ertuğrul Bey'in komutasından sonra Osman Gazi'nin de komutasında yer alıyor. Gündüz Bey: Kardeşi Osman Bey'in yanında savaştı. Önemüzdeki sezon başlayacak olan Osman Gazi dizisinde yeniden kadroda yer alacak isimlerden. Turgud Alp: Osman Gazi Bilecik'in fethi ile meşgul olurken onu İnegöl'ü zaptetmek üzere görevlendirmişti. Turgud Alp süratle gelerek şehri kuşattı. En kıymetli alplerden biri olan Turgud Alp, Osman Gazi dizsinde de bizlerle olacak. Savcı Bey: Osman Gazi'nin ağabeyi olan Savcı Bey'de kardeşi Osman Bey'in yanında savaşmıştır. Dündar Bey: Sonu kötü bitecek olan Dündar Bey, Diriliş Ertuğrul'dan sonra Osman Gazi dizisinde yer alacak. Ölümü ise Osman Gazi tarafından olacak. Akçakoca: Diriliş Ertuğrul'da rol almıştı. Ertuğrul ve Osman Gazi'nin en sadık ve namdar silah arkadaşlarındandır. Nitekim Osman Gazi'nin İnegöl beyi ile ilk çarpışmasından önce, danıştığı beyler arasında ve ardından vuku bulan muharebede o da vardır. Ertuğrul Bey'in akıl hocası hemde ilim hocası olan Hz. Mevlana, Osman Gazi'ninde akıl hocalığını yaptı. Aynı şekilde Şeyh Edebali'de akıl hocalarından. Osman Gazi dizisinin bir bölümünde yer alması bekleniyor. Dursun Fakîh'de ilim hocalarında diğer büyükler gibi bölümün bir kısmında bekleniyor. . Büyük mücadelede birlikteler: Diriliş Ertuğrul'dan Osman Gazi'ye geçenler TRT'nin fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul bu sezon bitiyor. Yeni sezonda başlayacak olan dizi Osman Gazi, Diriliş Ertuğrul'da rol alan bir kısım oyuncuları barındıracak. Diriliş Ertuğrul'da yer alan bazı oyuncuların Osman Gazi'nin yanında bulunması da izleyenleri sevindirecek.

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