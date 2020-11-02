Mesut Yılmaz uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında vefat eden eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nde son yolculuğuna uğurlandı. Tören öncesinde Yılmaz’ın eşi Berna Yılmaz, oğlu Hasan Yılmaz, kardeş Turgut Yılmaz taziyeleri kabul etti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve çok sayıda isim törene katıldı. Gül ile de selamlaşıp bir süre konuşan Erdoğan, “Rabbim taksiratını hasenata tebdil etsin” dedi.
BİRLİĞİMİZ ZENGİNLİĞİMİZ
- Erdoğan, “Mesut Bey’in de mekanı cennet olsun. Bütün ailesine şahsım, ailem, milletim adına başsağlığı diliyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz, dayanışmamız şüphesiz ki millet olarak hepimizin en büyük zenginliği olacaktır” dedi. Yılmaz’ın naaşı, Kanlıca’daki aile kabristanlığına defnedildi.