Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Mesut Yılmaz uğurlandı
AKTÜEL

Mesut Yılmaz vefat etti

Mesut Yılmaz uğurlandı

Vefat eden eski Başbakan Mesut Yılmaz, İlahiyat Camisi’ndeki cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı törende taziyeleri Yılmaz’ın eşi Berna Yılmaz, oğlu Hasan Yılmaz ve kardeşi Turgut Yılmaz kabul etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yılmaz’ın memleketi Rize’de de gıyabi cenaze namazı kılındı.
Yılmaz’ın memleketi Rize’de de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında vefat eden eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nde son yolculuğuna uğurlandı. Tören öncesinde Yılmaz’ın eşi Berna Yılmaz, oğlu Hasan Yılmaz, kardeş Turgut Yılmaz taziyeleri kabul etti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve çok sayıda isim törene katıldı. Gül ile de selamlaşıp bir süre konuşan Erdoğan, “Rabbim taksiratını hasenata tebdil etsin” dedi.

BİRLİĞİMİZ ZENGİNLİĞİMİZ

Mesut Yılmaz
  • Erdoğan, “Mesut Bey’in de mekanı cennet olsun. Bütün ailesine şahsım, ailem, milletim adına başsağlığı diliyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz, dayanışmamız şüphesiz ki millet olarak hepimizin en büyük zenginliği olacaktır” dedi. Yılmaz’ın naaşı, Kanlıca’daki aile kabristanlığına defnedildi.
Abone Ol Google News
Can kaybı 76ya yükseldi

Can kaybı 76'ya yükseldi

​İzmir'deki depremde ölü sayısı artıyor.
Elli sekizinci saatte gelen mucize

Elli sekizinci saatte
gelen mucize

​Alkışlarla enkaz altından çıkartıldı.
Ermenistana bir darbe daha

Ermenistan'a
bir darbe daha

​Azerbaycan ordusu, askeri konvoyu imha etti.
Vicdansız yakalandı!

Vicdansız yakalandı!

​Depremzedelere götürülen yardımları para ile sattı.
Adli işlemler başlatıldı

Adli işlemler başlatıldı

​Valilik geline şiddet olayı ile ilgili açıklama yaptı.
Depremzedelere <br>nakdi yardım başladı

Depremzedelere
nakdi yardım başladı

Bakan Kurum, yapılacak yardımların miktarını açıkladı.
Tablo ağırlaşıyor

Tablo ağırlaşıyor

​Bakan Koca ağır hasta sayısına dikkat çekti.
İzmir'de <br>tehlikeli anlar

İzmir'de
tehlikeli anlar

​Rıza Bey Apartmanındaki çalışmalara ara verildi.
Oruç Reis için <br>yeni Navtex

Oruç Reis için
yeni Navtex

​Görev süresi 14 Kasım'a kadar uzatıldı.
MSB açıkladı

MSB açıkladı

Azerbaycan'ın kurtardığı yerleşim yeri sayısı 193 oldu.
Yaraları soğuklar bastırmadan saracağız

Yaraları soğuklar bastırmadan saracağız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da konuştu.
Gözyaşlarını tutamadı

Gözyaşlarını tutamadı

Deprem bölgesinden yürek burkan görüntü.

Koronavirüs tedavisi gören Kuzu 65 yaşında vefat etti.
Mesut Yılmaz'a veda

Mesut Yılmaz'a veda

​Eski Başbakan Yılmaz için cenaze töreni düzenlendi.
Yürekler ağza geldi

Yürekler ağza geldi

Beton blok kaldırılırken göçük oluştu: 3 kişi boşluğa düştü.
26 bina acil <br>olarak yıkılacak

26 bina acil
olarak yıkılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay son bilgileri paylaştı.
Depremin en çarpıcı görüntülerinden biri

Depremin en çarpıcı görüntülerinden biri

İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremin şiddeti böyle kaydedildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.