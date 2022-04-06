Meta-alışveriş çılgınlığı

Metaverse’nin yaygınlaşmasıyla birlikte insanlar, sanal alemdeki görünüşlerine özen göstermeye başladı. Giyim firmalarının meta evrende mağaza açmasının gerçeklik algısını yıkabileceğini söyleyen Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, “Lüks markalar artık gelirlerinin neredeyse yarısını yalnızca dijital ürünler satarak elde ediyor. Markaların Metaverse’de temsiliyetinin başlamasıyla birlikte sanal ticaretin boyutu da değişecek, bu durum avatarlara alınan ürünlerle beraber gerçeklik algısında da bir kayboluş meydana getirebilecektir” ifadelerini kullandı.

Kırık, “Metaverse gerçeklik algımız için bir tehdit olabilir. Özellikle sanal ortamda çok daha yoğun şekilde vakit geçiren bağımlılar için tehlike çanları daha hızlı çalabilir” dedi. Metaverse’nin Facebook ve diğer sosyal medya mecralar gibi gerçeklik duygusunu kaybettirecek ve algıları dönüştürecek bir potansiyele sahip olduğunu belirten Kırık, sosyal medya bağımlılarının meta evrende gerçeklik algısının değişebilmesi en muhtemel kişiler olduğunu ifade etti.

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