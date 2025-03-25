Metal müziğin önemli isimleri İstanbul'da konser verecek

Epifoni ve URU ortaklığıyla düzenlenen "Dark Sun Festival", 1-2 Ağustos'ta KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleştirilecek. Festivalde, Brezilya'dan Hollanda'ya, Danimarka'dan Türkiye'ye uzanan geniş bir metal müzik panoraması sunulacak. Festivalin ilk gününde, Türk metal sahnesinde müzikleriyle dikkati çeken Helak dinleyicisiyle buluşacak. Ardından Türkiye'nin öncü hardcore punk gruplarından kabul edilen Radical Noise sahne alacak. Brezilya'nın efsanevi thrash metal grubu Sepultura da festivalde ilk akşamın finalini yapacak. Festivalin ikinci günü, Türkiye senfonik metal sahnesinin öncülerinden Knight Errant'ın performansıyla başlayacak. Daha sonra Danimarkalı şarkıcı Amalie Bruun'un solo black metal projesi "Myrkur", dinleyicilerle buluşacak. Hollanda kökenli senfonik metal grubu Epica, sahne prodüksiyonu ve etkileyici vokalleriyle festivalde finali gerçekleştirecek.

Heavy metal tarihinin karakteristik isimlerinden biri olarak gösterilen King Diamond ise 13 Temmuz'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) Turkcell Sahnesi'nde konser verecek. Alanında en üretken isimlerden King Diamond, Metallica ve Pantera gibi gruplardan Goatwhore gibi yükselen yıldızlara kadar pek çoklarını etkiledi. 45 yılı aşkın müzik kariyeriyle öne çıkan King Diamond'ın "Give Me Your Soul" parçası, Grammy'e aday gösterilmişti. Konserde Andy LaRocque ve Mike Wead gitarda, Pontus Egberg basta ve Matt Thompson davulda yer alacak. Konserin biletleri ise Bubilet üzerinden satışa sunuldu.