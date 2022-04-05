Metaverse’de Mimar Sinan sergisi

ÇEKÜL Vakfı Bilgi Belge Merkezi, 9 Nisan’da Mimar Sinan’ı Anma ve Mimarlar Günü’nde bir sergi açacak. Hakan Hatay’ın fotoğraflarından oluşacak seçkide Mimar Sinan’ın, İstanbul’daki eserleri sanatseverlerle buluşacak. Metaverse üzerindeki ilk Mimar Sinan fotoğraf sergisi 3 boyutlu gözlükle gezilebilecek.
Beşiktaş’tan Üsküdar’a, Sultanahmet’ten Azapkapı’ya, Haseki’den Haliç kıyılarına ve su yapılarına toplam 37 eserin, 45 fotoğrafı izleyiciye sunulacak. Eserlerin tarihçesine ise sesli rehber eşlik edecek. Sergi, 9 Nisan’da “www.cekulvakfi.org.tr” adresinden ücretsiz olarak gezilebilecek.