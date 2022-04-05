Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Metaversede Mimar Sinan sergisi
KÜLTÜR SANAT

Metaverse’de Mimar Sinan sergisi

ÇEKÜL Vakfı Bilgi Belge Merkezi, 9 Nisan’da Mimar Sinan’ı Anma ve Mimarlar Günü’nde bir sergi açacak. Hakan Hatay’ın fotoğraflarından oluşacak seçkide Mimar Sinan’ın, İstanbul’daki eserleri sanatseverlerle buluşacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Metaverse’de Mimar Sinan sergisi
Mimar Sinan

ÇEKÜL Vakfı Bilgi Belge Merkezi, 9 Nisan’da Mimar Sinan’ı Anma ve Mimarlar Günü’nde bir sergi açacak. Hakan Hatay’ın fotoğraflarından oluşacak seçkide Mimar Sinan’ın, İstanbul’daki eserleri sanatseverlerle buluşacak. Metaverse üzerindeki ilk Mimar Sinan fotoğraf sergisi 3 boyutlu gözlükle gezilebilecek.

Beşiktaş’tan Üsküdar’a, Sultanahmet’ten Azapkapı’ya, Haseki’den Haliç kıyılarına ve su yapılarına toplam 37 eserin, 45 fotoğrafı izleyiciye sunulacak. Eserlerin tarihçesine ise sesli rehber eşlik edecek. Sergi, 9 Nisan’da “www.cekulvakfi.org.tr” adresinden ücretsiz olarak gezilebilecek.

İş Bankası’ndan metaverse sergisi
HAYAT
İş Bankası’ndan metaverse sergisi
Öğrencilerin ruh sağlığı bozuldu

Öğrencilerin ruh sağlığı bozuldu

​Öğretmenler akıl sağlığı eğitimi almaya başladı.
TVNET Taşkentte

TVNET Taşkent'te

İsmail Halis'in konuğu Binali Yıldırım oldu.
NYTden Buça iddiası: Uydu görüntüleri sivillerin Rusya çekilmeden önce öldürüldüğünü gösteriyor

Kan donduran işkence iddiası

Kan donduran işkence iddiası

​Buça'da öldürülen siviller defnedildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.