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Hayat Metaversete çevre kirliliği var
KÜLTÜR SANAT

Metaverse’te çevre kirliliği var

Anadolu’nun 4 Mevsimi Fotoğraf Yarışması’nın kazanan fotoğraflarından oluşan ve Meta Türkiye tarafından hayata geçirilen ilk VR sergisi, geçtiğimiz günlerde Müze Gazhane’de açıldı.

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Dilber Dural Yeni Şafak
Metaverse’te çevre kirliliği var
Ömer Faruk Güler'in fotoğrafı...

Türkiye’nin 81 ilinden amatör ve profesyonel katılımcıların yer aldığı Anadolu’nun 4 Mevsimi Fotoğraf Yarışması’nın kazanan fotoğraflarından oluşan sergi, geçtiğimiz günlerde Müze Gazhane içerisindeki İklim Müzesi’nde açıldı. Bu seneki teması “Çevre Kirliliği ve İklim Değişikliğinin Anadolu’daki Yansımaları” olan yarışma, “Sürdürülebilirlik” ekseninde ziyaretçilerine benzersiz bir VR deneyimi de sunuyor. Meta Türkiye’nin ilk VR sergisi olmasıyla dikkat çeken sergi, 22 Nisan’a kadar gezilebilecek.

FLAMİNGOLARLA SANAYİ İÇİÇE

  • Sergide yer alan İzmit Körfezi’ne belli dönemler göç eden flamingolu fotoğrafla hem su hem de hava kirliliğine dikkat çeken Ömer Faruk Güler, fotoğrafının hikâyesini şöyle anlatıyor: “İzmit Körfezi’nin sahil şeridinde, flamingoların beslendikleri noktalara oldukça yakın konumda pek çok sanayi kuruluşu var. Burada yakın zamanda müsilaj gibi bir sorunla karşılaştık. Hem su hem de hava kirliliği bu bölgede oldukça fazla. Ben de fotoğraflarımda ön plana flamingoları ve arka plana sanayiyi koyarak bunu yansıtmaya çalıştım.”

NAZAR BONCUĞU KURUMUŞ

Sergide yer alan 2015 yılında çektiği Meke Krater Gölü’ne ait fotoğrafıyla Seher Bakım, “Gördüğüm görsellerde mavi, gökyüzünün renginde suya sahip muhteşem bir krater gölü vardı ve Dünya’nın Nazar Boncuğu olarak adlandırılıyordu. Bölgeye vardığımdaysa gözlerime inanamadım çünkü gölde su kalmamış adeta buharlaşıp uçmuştu. Öğrendiğime göre bölgeye az miktarda yağış düşmesi, yeraltı sularının bilinçsizce kullanımı ve kuraklık ile aşırı sıcaklık buna sebep olmuştu” şeklinde kuraklığa dikkat çektiği fotoğrafının hikâyesini anlatıyor.

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