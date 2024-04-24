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Meteoroloji uyardı: Dikkat Libya'dan geliyor

Türkiye'de bu hafta Libya üzerinden gelen çöl sıcağı etkili. Sıcağın yanı sıra çöl tozları da yurtta etkisini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün 17 il için sarı kodlu uyarıda bulunurken, yurdun batı ve iç kesimlerinin toz taşınımı etkisinde olacağını belirtti. İşte bölge bölge hava durumu...

08:12 - 24/04/2024 Çarşamba
AA
Foto: AA.
Foto: AA.

Türkiye bir kez daha çölden esen rüzgarın etkisi altında. Libya üzerinden gelen bu çöl sıcağı, rüzgar ile birlikte tozu da getiriyor. Çöl tozları tüm yurtta cuma gününe kadar etkili olacak.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batı ve iç kesimleri için toz taşınımı uyarısında bulundu.


Müdürlükten yapılan açıklamada, gün içerisinde etkili olması beklenen toz taşınımı nedeniyle oluşması beklenen görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.



17 il için sarı kodlu uyarı


MGM tarafından Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak için sarı kodlu uyarı yapıldı.


Marmara, Ege, Batı Akdeniz,İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de yer yer toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Ankara ve Antalya'nın batı ilçeleri ile Isparta il genelinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


Rüzgarın batı kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz,İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.


#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#Toz Taşınımı
#Hava Durumu
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