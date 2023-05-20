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Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor

Tüm yurt yağışlı havanın etkisine giriyor. Meteoroloji, bugün özellikle İç Anadolu Bölgesi'nin tamamıyla Doğu Anadolu'nun güney kesimleri için sağanak uyarısı yaptı. Kuvvetli yağışların yeni haftada da sürmesi bekleniyor.

10:14 . 20/05/2023 Cumartesi
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Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

Güneşli günler yerini yağmura bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıda bulundu. Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor.


Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurdun büyük bölümünde yağış beklentisi olduğunu belirterek şunları söyledi: "Sadece Karadeniz'in özellikle Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağış beklentimiz yok. Parçalı çok bulutlu olacak. Onun dışında tüm yurtta hafta sonunda yağış beklentimiz var. Yağışlar çoğunlukla öğle saatlerinden sonra ve akşam ilk saatlerde görülecek."

Tüm yurtta beklenen yağışlar gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. İç Anadolu Bölgesi'nin tamamıyla Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinde kuvvetli yağış görülecek.

Üç büyükşehirde de sağanak beklentisi var


İstanbul, Ankara ve İzmir'de de hafta sonu sağanak bekleniyor. Ankara'da yağmurun yanı sıra kuvvetli rüzgar, dolu şeklinde yağışlar görülecek. Başkent'te ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli olunması gerekiyor.


Yeni haftayla birlikte sıcaklıkların birkaç derece artması öngörülse de yağışlar devam edecek.


#Meteoroloji
#Hava Durumu
#İç Anadolu Bölgesi
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