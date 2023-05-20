Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor

Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurdun büyük bölümünde yağış beklentisi olduğunu belirterek şunları söyledi: "Sadece Karadeniz'in özellikle Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağış beklentimiz yok. Parçalı çok bulutlu olacak. Onun dışında tüm yurtta hafta sonunda yağış beklentimiz var. Yağışlar çoğunlukla öğle saatlerinden sonra ve akşam ilk saatlerde görülecek."