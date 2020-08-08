Meteoroloji'den Bursa hava durumu için uyarı! Bursa'da bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji yetkilileri, Bursalı vatandaşları sağanak yağışa karşı uyardı. Hava sıcaklığının bugün 32 dereceyi göstereceği kentte, saat 12.00 ila 15.00 arasında yağış bekleniyor. İşte Bursa hava durumu...
Meteoroloji Bursa Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Bursa haftasonunu yağışlı geçirecek. Kentte bugün termometreler en yüksek 32 derece gösteriyor. Güne bulutlu bir hava ile başlaya Bursalıları, gün için içinde gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava bekliyor. İşte Bursa hava durumu...
Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre Bursa hafta sonunu yağışlı geçirecek. Cumartersi ve pazar günü gök gürültülü yağış beklenirken pazartesi gününden itibaren hava normale dönecek.