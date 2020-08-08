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Meteoroloji'den Bursa hava durumu için uyarı! Bursa'da bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji yetkilileri, Bursalı vatandaşları sağanak yağışa karşı uyardı. Hava sıcaklığının bugün 32 dereceyi göstereceği kentte, saat 12.00 ila 15.00 arasında yağış bekleniyor. İşte Bursa hava durumu...

Haber Merkezi Diğer
Bursa'da sağanak yağış bekleniyor.
Bursa'da sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Bursa Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Bursa haftasonunu yağışlı geçirecek. Kentte bugün termometreler en yüksek 32 derece gösteriyor. Güne bulutlu bir hava ile başlaya Bursalıları, gün için içinde gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava bekliyor. İşte Bursa hava durumu...

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Hasar büyük! Sıcak hava ve yüksek nem ormanları vurdu

  • Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre Bursa hafta sonunu yağışlı geçirecek. Cumartersi ve pazar günü gök gürültülü yağış beklenirken pazartesi gününden itibaren hava normale dönecek.

Diyarbakır yanıyor: Termometreler 48 dereceye dayandı, uzmanlar uyardı
FOTOĞRAF 13
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan Basra kaynaklı sıcaklar havalar Diyarbakır'da hayatı olumsuz etkiledi.
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Bunaltıcı sıcaktan etkilenenler serinlemek için havuzlar ve gölgelik alanları tercih ederken, çocuklar Sur ilçesindeki Anzele Parkı'na akın etti.
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Uzmanlar ise aşırı sıcakların yaşandığı bugünlerde özellikle yaşlılar ve kronik hastaların öğlen saatlerinde dışarı çıkmamaları yönünde uyarıyor.
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Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Uğur Çevik, sıcak havalarda günlük 2 ila 3 litre su tüketmesi gerektiğinin önerisinde bulundu.
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Çevik, sıcak havaların uyku bozukluğuna da neden olduğuna dikkat çekerek, Sıcak havalarda önerimiz, kişilerin günde en az 2- 3 litre sıvı tüketmesi, sıvı alması, onun dışında özellikle öğlen saatlerinde güneşe maruz uzak kalmamaları gerekmektedir. Yaşlılar ve kronik hastalar bu konuda daha da dezavantaja sahiptir. O yüzden kronik hastalar ve yaşlıların özellikle sıcak havalarda daha da dikkatli olmaları gerekmektedir.
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Onun dışında uyku bozuklukları ortaya çıkabilir. Sıcak havaya bağlı olarak özellikle kişilerde uyuyamama sorunu ortaya çıkarıyor dedi.
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Öte yandan Diyarbakır Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, Güneydoğu bölgelerden itibaren ülkemiz Basra kaynaklı sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların hissedilir derecede artarak özellikle iç ve doğu bölgelerde normallerin 5 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor.
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Haftanın ikinci yarısında sıcaklıkların tekrar düşerek ülke genelinde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
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Güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir denildi.
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Diyarbakır yanıyor: Termometreler 48 dereceye dayandı, uzmanlar uyardı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Basra kaynaklı sıcak hava dalgası etkisini göstermeye başladı. Termometrelerin 48 dereceyi gösterdiği Diyarbakır'da, vatandaşlar sıcaktan korunmak için serin ve gölgelik alanları tercih etti. Uzmanlar, yaşlı ve kronik hastaların öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları için uyarırken, günlük 2 ila 3 litre su tüketilmesi önerisinde bulundu.


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