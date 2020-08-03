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AYDİN MANİSA

Hasar büyük! Sıcak hava ve yüksek nem ormanları vurdu

Sıcak hava ve yüksek nemin etkisiyle 11 şehirde 14 ayrı noktada çıkan orman yangınları güçlükle kontrol altına alındı. Manisa’nın Turgutlu ve Ahmetli ilçelerindeki orman yangınında 10’a yakın ev ağır hasar aldı. Aydın Çine’de başlayan yangın Muğla’ya kadar ulaştı. Yangın 24 saatte söndürülebildi. Yangında evi yanan Halil Erakbaba’nın bayramda sattığı 15 kurbanlıktan kazandığı para da kül oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
11 kentte çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.
11 kentte çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.

Manisa’nın Turgutlu ile Ahmetli ilçeleri arasındaki ormanlık alanda önceki gün çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Cuma günü 17.30 sıralarında Ahmetli ilçesine bağlı Hacıköseli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangına sabah erken saatlerde 8 yangın söndürme helikopteri ve 52 arazözle müdahale edildi.

3 ORMAN İŞÇİSİ YARALANDI

Yangına müdahale eden bir arazözün devrilmesi sonucu 3 orman işçisi yaralandı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. Önceki gün Hacıköseli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın gece kontrol altına alınmış ancak dün kuvvetli rüzgarın etkisiyle yeniden başlamış, Turgutlu ilçesine bağlı Baktırlı, Ahmetli ilçesine bağlı Bahçecik ve Hacıköseli mahalleleri tahliye edilmişti.

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MANİSA’DA 10 EV YANDI

Yangın nedeniyle Hacıköseli Mahallesi’nde10’a yakın evde ağır hasar oluştu. Birçok ahır ve arazi de kullanılamaz hale geldi. Mahalledeki ağır hasar oluşan evler havadan görüntülendi. Yangın nedeniyle Turgutlu ilçesine bağlı Baktırlı, Ahmetli ilçesine bağlı Bahçecik ve Hacıköseli mahalleleri tahliye edilmişti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “5 ilde düşük nem, yüksek sıcaklar ekipleri zorladı. 21 bin ekip üyemiz yangınlara müdahale etti” dedi. Geçen hafta çıkan 194 yangına müdahale edildiğini açıklayan Pakdemirli, “İhbarlarınyarıya yakını vatandaşlardan geliyor” diye konuştu. Yerleşim yerleri ile ilgili bir tehlike olmadığını aktaran Bakan Pakdemirli, yangılarla ilgili soruşturma başlatılacağını söyledi.

Söndürüldü tekrar başladı

Menderes

İzmir’in Menderes ilçesinde önceki gün çıkan ve gece kontrol altına alınan yangına yakın konumda bulunan Çile Köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle Ahmetbeyli Mahallesi’nin güneyine doğru ilerleyen yangın, yerleşim alanlarını tehdit ediyor. Bölgede bulunan 70 hanelik Koru Sitesi tedbir amaçlı boşaltıldı. Vatandaşların da destek verdiği söndürme çalışmaları 40 arazöz, 7 helikopter ve 2 uçakla yürütülüyor.


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Kurban parası gitti!

Halil Erakbaba

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde çıkan ve halen söndürme çalışması devam eden yangında evi kullanılamaz hale gelen Halil Erakbaba, kurbanlıklarının satışından kazandığı parayı da alevlere bıraktı. Hacıköseli Mahallesi yakınlarında önceki gün çıkan, kontrol altına alındıktan sonra dün yeniden başlayan yangın nedeniyle evleri tahliye edilen vatandaşlar, geceyi akraba ve komşularının evlerinde geçirdi. Can havliyle terk ettikleri evleri kullanılamaz hale gelen Erakbaba ailesi, yangın sonrası gözyaşı döktü.

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Aydın’daki yangın Muğla’ya ulaştı

  • Aydın’ın Çine ilçesinde çıkan ve Muğla’nın Yatağan ilçesine kadar ulaşan orman yangını kontrol altına alındı. Akçaova Mahallesi’nde dağlık kesimdeki çam ağaçlarının bulunduğu alanda önceki gün henüz belirlenemeyen nedenle başlayan orman yangını geniş bir alana yayıldı.
  • 8 HELİKOPTER, 2 UÇAK, 59 ARAZÖZ
  • Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 helikopter, 2 uçak, 59 arazöz, 13 su tankeri, 9 iş makinesi ve 250 işçiyle müdahale edildi. Yangında 20 hektar ormanlık alan zarar gördü. Ekiplerin 24 saat süren çalışmaları sonuç verdi ve yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları havadan ve karadan gece boyunca devam ediyor.
  • HELİKOPTERLER SORTİLER YAPIYOR
  • Bölgede orman yangını söndürme ekiplerinin yanı sıra çeşitli kurumlara ait iş makineleri de çalışmalara destek verdi. Helikopterlerin bir kısmı İzmir’deki diğer yangına sevk edilirken, yangın söndürme sırasında havada helikopterlerin sortilerine devam ettiği görüldü.

İzmir'de bir orman yangını daha çıktı
OYNAT 00:32
İzmir'de bir orman yangını daha çıktı
İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çile Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangın dolayısıyla bölgeye ekipler sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına 5 arazöz, 1 yangın söndürme uçağı ve 2 helikopterle müdahale ediyor.
Yangının yerleşim yerlerine yakın olduğu belirtilirken, ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
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