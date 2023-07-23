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Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı Hissedilen sıcaklık 40 dereceyi aşacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının Marmara Bölgesinde etkili olacağını vurgularken, İstanbul'da hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi aşacağını aktardı.

09:25 . 23/07/2023 Pazar
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Türkiye, kavurucu sıcaklarla mücadele veriyor. Bir süredir El Nino sıcak hava dalgasının etkisinde olan yurdun birçok bölgesi sıcaklardan bunalmışken, daha da telaşlandırıcı bir haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının daha da yükseleceğine dair uyarılar yayınladı. Özellikle Marmara bölgesinin işaret edildiği uyarıda hava sıcaklığının 3-8 derece arasında artacağı aktarıldı.

Megakentte hissedilen 40 dereceyi aşacak

Uzmanlar, İstanbul'da hissedilen sıcaklıkların 40 dereceyi aşacağını vurguluyor. Afrika'dan gelen yeni sıcak hava dalgasının etkili olacağı Marmara Bölgesinde dün ile birlikte bugün de kavurucu sıcaklar yaşanacak. Meteoroloji, vatandaşları dışarı çıkma saati konusunda uyardı.

11 il 16 saatleri arasında tedbirli olun çağrısı

İşte o uyarı; Sıcak hava dalgası nedeniyle, Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerimizde yaşayan kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.



#İstanbul
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#El Nino
1 gün önce
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