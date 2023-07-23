Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı Hissedilen sıcaklık 40 dereceyi aşacak

Türkiye, kavurucu sıcaklarla mücadele veriyor. Bir süredir El Nino sıcak hava dalgasının etkisinde olan yurdun birçok bölgesi sıcaklardan bunalmışken, daha da telaşlandırıcı bir haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının daha da yükseleceğine dair uyarılar yayınladı. Özellikle Marmara bölgesinin işaret edildiği uyarıda hava sıcaklığının 3-8 derece arasında artacağı aktarıldı.

İşte o uyarı; Sıcak hava dalgası nedeniyle, Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerimizde yaşayan kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.