Meteoroloji'den Marmara ve Ege için kritik uyarı: Vatandaşlar gerekli tedbirleri alsın

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki müzisyen Süleyman Cemal Dereli, düğünlerin tek kişilik orkestrası olarak tanınıyor. Çocukluğunda geçirdiği hastalık ve kazalar sonucu bir gözünü kaybeden ve sağ bacağı da kısmen işlevini yitirmiş olan 'Topal Süleyman' lakaplı Süleyman Cemal Dereli, tüm zorluklara rağmen müzik tutkusundan kopmadı. Topal Süleyman, oğlunun da desteğiyle Balıkesir ve çevre illerdeki düğünlerde bağlama, cümbüş, keman, org, klarnet ve zurna çalarak sanatını icra etmeye çalışıyor. 1994 yılında “Dursunbey Muhabbet Geceleri” adlı kasetini çıkaran ve 35 yıllık müzik kariyerine sahip olan Topal Süleyman, mesleğe maddi durumu iyi olmayan bir arkadaşının düğününde bağlama çalarak başladı. İlk kez bir düğünde keman çalmasının, kemancı arkadaşının rahatsızlığı nedeniyle gelememesi sonucu gerçekleştiğini belirten Dereli, “Bir adım Süleyman, bir adım Cemal. Süleyman saz, Cemal de keman çalsın, Dereli de türkü söylesin” diyerek bu maceraya başladıklarını ifade etti. Bir gözünü ve bacağını kullanamamasının işini yapmasına engel olmadığını söyleyen Dereli, şunları kaydetti: “Bu beden bizim dünya elbisemizdir; bedenimizdeki engel, yeter ki ruhumuzda engel olmasın. Ruhunda engel olan kişi gerçekten engellidir. Gençlerimiz işe yaramaz oyunlarla ve videolarla vakit geçireceğine, tarihimizi anlatan türkülerimizi öğrensin.”