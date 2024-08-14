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Meteoroloji'den Marmara ve Ege için kritik uyarı: Vatandaşlar gerekli tedbirleri alsın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hava durumu haritasını yayımlayarak önemli bir uyarıda bulundu. Marmara Bölgesi ve Karadeniz kıyılarında şiddetli rüzgar bekleniyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarılar yapıldı.

Lokman Özdemir
07:37 - 14/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Ağustos 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı. Uzmanların 'Afrika sıcakları' uyarısı yurt genelinde etkisini hissettirecek, sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli rüzgar bekleniyor.


Yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


Hava sıcaklığında da önemli bir değişiklik olmayacak. Batı ve kıyı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek.


Kuvvetli rüzgar uyarısı


Rüzgarın, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Meteoroloji, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.


Üç büyük ilde son durum


3 büyükşehirdeki sıcaklıklara ilişkin de bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, Ankara'da mevsim normallerinin üzerinde olan sıcaklıkların 35 dereceye kadar yükseleceğini, yağış beklemediklerini belirtti.


İstanbul'da 3 gün boyunca kuzeydoğulu rüzgar görüleceğini ancak bunun fırtınaya dönüşmeyeceğini bildiren Acar, "İstanbul'da da sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. Yağış beklemiyoruz ama nemden dolayı hissedilen sıcaklık fazla olabilir" diye konuştu.


İzmir'in bazı ilçelerinde sıcaklıkların 40 dereceye kadar çıkacağını anlatan Acar, kentte sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyrettiğini söyledi.



Bölge bölge hava durumu


MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.


EDİRNE 22°C, 3,8°C

Az bulutlu ve açık


İSTANBUL 25°C, 33°C

Az bulutlu ve açık


KIRKLARELİ 22°C, 34°C

Az bulutlu ve açık


KOCAELİ 23°C, 34°C

Az bulutlu ve açık


EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.


AFYONKARAHİSAR 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık


İZMİR 27°C, 35°C

Az bulutlu ve açık


MANİSA 27°C, 42°C

Az bulutlu ve açık


MUĞLA 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık


AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


ADANA 26°C, 37°C

Az bulutlu ve açık


ANTALYA 27°C, 38°C

Az bulutlu ve açık


HATAY 26°C, 34°C

Az bulutlu ve açık


ISPARTA 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık


İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


ANKARA 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık


ÇANKIRI 17°C, 37°C

Az bulutlu ve açık


ESKİŞEHİR 19°C, 36°C

Az bulutlu ve açık


KONYA 21°C, 33°C

Az bulutlu ve açık


BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.


BOLU 18°C, 34°C

Az bulutlu


DÜZCE 19°C, 34°C

Az bulutlu


SİNOP 23°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu


ZONGULDAK 21°C, 30°C

Az bulutlu


ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


AMASYA 19°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu


ARTVİN 17°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu


SAMSUN 21°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu


TRABZON 23°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu


DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


ERZURUM 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu


KARS 12°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu


MALATYA 19°C, 36°C

Az bulutlu


VAN 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu


GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


DİYARBAKIR 24°C, 40°C

Az bulutlu ve açık


GAZİANTEP 26°C, 40°C

Az bulutlu ve açık


SİİRT 26°C, 39°C

Az bulutlu ve açık


ŞANLIURFA 28°C, 42°C

Az bulutlu ve açık


DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.


KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren yer yer 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.


MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.


EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6, yer yer 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.


AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.


VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.



Düğünlerin tek kişilik orkestrası 'Topal Süleyman': Yeter ki ruhumuz engelli olmasın

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki müzisyen Süleyman Cemal Dereli, düğünlerin tek kişilik orkestrası olarak tanınıyor. Çocukluğunda geçirdiği hastalık ve kazalar sonucu bir gözünü kaybeden ve sağ bacağı da kısmen işlevini yitirmiş olan 'Topal Süleyman' lakaplı Süleyman Cemal Dereli, tüm zorluklara rağmen müzik tutkusundan kopmadı. Topal Süleyman, oğlunun da desteğiyle Balıkesir ve çevre illerdeki düğünlerde bağlama, cümbüş, keman, org, klarnet ve zurna çalarak sanatını icra etmeye çalışıyor. 1994 yılında “Dursunbey Muhabbet Geceleri” adlı kasetini çıkaran ve 35 yıllık müzik kariyerine sahip olan Topal Süleyman, mesleğe maddi durumu iyi olmayan bir arkadaşının düğününde bağlama çalarak başladı. İlk kez bir düğünde keman çalmasının, kemancı arkadaşının rahatsızlığı nedeniyle gelememesi sonucu gerçekleştiğini belirten Dereli, “Bir adım Süleyman, bir adım Cemal. Süleyman saz, Cemal de keman çalsın, Dereli de türkü söylesin” diyerek bu maceraya başladıklarını ifade etti. Bir gözünü ve bacağını kullanamamasının işini yapmasına engel olmadığını söyleyen Dereli, şunları kaydetti: “Bu beden bizim dünya elbisemizdir; bedenimizdeki engel, yeter ki ruhumuzda engel olmasın. Ruhunda engel olan kişi gerçekten engellidir. Gençlerimiz işe yaramaz oyunlarla ve videolarla vakit geçireceğine, tarihimizi anlatan türkülerimizi öğrensin.”


#Meteoroloji
#Hava durumu
#İstanbul
#Ankara
#İzmir
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