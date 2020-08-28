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Metro İstanbul logosunun tasarımcısı vefat etti: Faruk Çağla kimdir?

Metro İstanbul logosunu tasarlayan Faruk Çağla hayatını kaybetti

Metro İstanbul logosunun tasarımcısı olan grafik sanatçısı Faruk Çağla hayatını kaybetti. Aynı zamanda karikatürist de olan Çağla'nın koronavirüs nedeniyle vefat ettiği öğrenildi. Çağla'nın ölüm haberini dünyaca ünlü bir grafiker olan arkadaşı Gürbüz Doğan Ekşioğlu duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Faruk Çağla
Faruk Çağla

Grafik sanatçısı ve aynı zamanda da karikatürist olan Faruk Çağla koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat etti. Çağla'nın acılı ölüm haberini Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Grafik Sanatlar Bölümü'nden sınıf arkadaşı olan ve dünyaca ünlü bir grafiker olan Gürbüz Doğan Ekşioğlu duyurdu.

Grafiker Ekşioğlu, Çağla'nın vefat haberini instagram hesabından duyurdu.

Ekşioğlu'nun instagram paylaşımı.

Ekşioğlu'nun yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

  • "Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Grafik Sanatlar Bölümü 1975-1979 yılları sınıf arkadaşım, dostum Faruk Çağla koronavirüs nedeniyle vefat etmesinden dolayı üzüntüm(üz) büyüktür.
  • Faruk Çağla; Grafik Tasarımcı, karikatür sanatçısı, öğretim görevlisi (Arel Üniversitesi) idi. İstanbul Metrosu'nun logo tasarımı da Faruk Çağla'ya aittir."

Faruk Çağla kimdir?

1957'de İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Grafik Bölümü'nü bitirdi.

  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Nurettin Sözen döneminde düzenlenen yarışmada İstanbul Metrosu Amblem Yarışması Birincilik, ikincilik, üçüncülük ödüllerini kazanmıştır.

Çağla'nın tasarladığı logo, halen kullanılmakta olan Metro İstanbul'un amblemidir.

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