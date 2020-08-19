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Koronavirüs Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz hayatını kaybetti Koronavirüs nedeniyle vefat eden Halit Oflaz kimdir?
TÜRKİYE

Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz hayatını kaybetti: Koronavirüs nedeniyle vefat eden Halit Oflaz kimdir?

Konya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz yaşamını yitirdi. Vefat haberi sonrası ‘Halit Oflaz kimdir’ sorusu merak edilmeye başladı. 46 yaşındaki Halit Oflaz’ın hayatı ve siyasi kariyeri ile ilgili detaylar haberimizde…

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Koronavirüs tedavisi gören Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz hayatını kaybetti.
Koronavirüs tedavisi gören Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz hayatını kaybetti.

Tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs can almaya devam ediyor. Türkiye'de de başarılı çalışmalar yürütülürken, bir yandan üzücü vefat haberleri geliyor.

  • Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Kovid-19 tedavisi gören, bir süredir tedbiren uyutulan 46 yaşındaki Halit Oflaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Vefat haberini alan sevenleri, sosyal medya paylaşımlarıyla Oflaz’ın ailesine baş sağlığı diledi.

Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüs nedeniyle 46 yaşında hayatını kaybetti
KORONAVİRÜS
Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüs nedeniyle 46 yaşında hayatını kaybetti

Oflaz, hastalığa yakalanmasının ardından 3 Ağustos'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli hemşehrilerim, boğaz ağrısı şikayetiyle gittiğim hastanede yapılan Kovid-19 testim pozitif çıktı. Allah’a şükür sağlık durumum iyi ve tedavim devam ediyor. Dualarınızı bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Evli ve 4 çocuk babası Oflaz, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Çumra ilçesinde AK Parti'den belediye başkanı seçilmişti.

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KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDEN HALİT OFLAZ KİMDİR?

Halit Oflaz, 1974 Çumra’da doğdu. Konya Karatay Lisesi'nde okuduktan sonra ise Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü'nde ön lisansını ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı.

2000 yılında Çumra Yenisu Belde Belediyesi'nde Yazı İşleri Müdürlüğü olarak görevine başladı. 2004 yılında Çumra Belediyesi İşletme Müdürlüğü, 2010-2018 yılları arasında ise Selçuklu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, Gelirden Sorumlu Emlak Şefliği görevlerinde bulunan Oflaz, evli ve dört çocuk babasıdır.

Halit Oflaz, 2019'da yapılan yerel seçimlerde AK Parti Konya Çumra Belediye Başkanı olmuştu.

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