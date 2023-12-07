"Vuslat kavramını bilerek kullanıyorum. Çünkü kendisi o günü kavuşma günü olarak değerlendiriyor. Kendi deyimiyle Şeb-i Aruz yani düğün gecesi. 66 yıllık hayatına çok sayıda eser sığdırdı ama elbette ki içlerinde sözünü, nasihatlerini barındıran 'Mesnevi', bugün hakikat arayışı içinde olanlara kılavuzluk edecek nitelikte bir eser. Bilindiği gibi Hazreti Mevlana, aslında Moğol istilası neticesinde yerleşik medeniyetin kendini tehdit altında hissettiği ve toplu kıyımlar nedeniyle insanın yeise kapıldığı bir dönemde yaşamış. Bugün baktığımızda insanlığın içinde bulunduğu durum aslında o günden çok da farklı değil. Dünyanın çok farklı coğrafyalarında bugün çatışmalara, zulümlere ve savaşlara tanıklık ediyoruz. Belki de bugün bu zulmün en yakınını, en canlısını ve maalesef en kanlısını İsrail'in Filistin'e yönelik istilasında görüyoruz. Çok büyük bir vahşet ve katliam yaşanıyor. O nedenle aslında Hz. Mevlana'nın ahlakı, insanı ve ilahi aşkı temel alan anlayışına, nasihatlerine belki de hiçbir dönemde olmadığı kadar bu dönemde ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz."