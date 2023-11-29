Gökyüzünün kahramanları “Hür” ile anılacak

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Türk Hava Kuvvetlerinin seçkin bir filosunun hikayesini konu alan, tabii orijinal yapımı “Hür” dizisi, cuma günü izleyiciyle buluşacak. Dizinin ilk bölümünün gala gösteriminde oyuncular ve yapım ekibi buluştu. Programda konuşan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, proje üzerinde uzun süredir çalıştıklarını söyleyerek kahramanların mücadelesini en güçlü şekilde ekranlara getirmeye çalıştıklarını dile getirdi. Sobacı, “Türkiye’nin kamu yayıncısı olarak bu dizi sayesinde milletimizin her bir ferdinin istihbarat alanındaki gücümüzü, Silahlı Kuvvetlerimizin operasyonel kabiliyetini, sivil insanlara zarar vermemek açısından taşıdığı hassasiyeti, etkin İHA, SİHA kullanımını görmesini ve devletin ulaştığı kapasiteyle gurur duymasını istiyoruz. Bu projeyi onun için yaşama geçirdik” dedi.
AKSİYON DA VAR MACERA DA
“Hür Filosu”nun aksiyon ve macera dolu hikayesini konu edinen dizi; fedakarlık, zor şartlarda görev yapma, asker arkadaşlığı, takım ruhu gibi temaları işliyor. Dizide gerilim, aksiyon ve duygusal derinliğiyle izleyicilere bir hava kuvvetleri hikayesi sunuluyor. Milli Savunma Bakanlığının katkılarıyla çekilen yapımda ana kahramanlardan Gökhan’ın gökyüzündeki cesur yolculuğu ve 110. Filo’nun zorlu görevleri ekrana gelecek. Aksiyon ve macera türündeki yapımın 10 bölümden oluşan ilk sezonu, 1 Aralık’ta tüm bölümleriyle tabii’de yayınlanacak. Dizinin oyuncuları arasında Ogün Kaptanoğlu, Hilmi Cem İntepe, Deniz Çatalbaş, Batuhan Demir, Zeynep Tuğçe Bayat, Taner Ertürkler ve Gökay Müftüoğlu yer alıyor.