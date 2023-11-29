Gökyüzünün kahramanları “Hür” ile anılacak

Türk Hava Kuvvetlerinin seçkin bir filosunun hikayesini konu alan, tabii orijinal yapımı “Hür” dizisi, cuma günü izleyiciyle buluşacak. Dizinin ilk bölümünün gala gösteriminde oyuncular ve yapım ekibi buluştu. Programda konuşan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, proje üzerinde uzun süredir çalıştıklarını söyleyerek kahramanların mücadelesini en güçlü şekilde ekranlara getirmeye çalıştıklarını dile getirdi. Sobacı, “Türkiye’nin kamu yayıncısı olarak bu dizi sayesinde milletimizin her bir ferdinin istihbarat alanındaki gücümüzü, Silahlı Kuvvetlerimizin operasyonel kabiliyetini, sivil insanlara zarar vermemek açısından taşıdığı hassasiyeti, etkin İHA, SİHA kullanımını görmesini ve devletin ulaştığı kapasiteyle gurur duymasını istiyoruz. Bu projeyi onun için yaşama geçirdik” dedi.