Mevlana dizisine Bosna’dan davet

Sinema salonları dijital platformlara mağlup oldu. Bu artık çok açık bir gerçek. Fakat bugün az da olsa insanların yolunu gözlediği ve gözünü kırpmadan salon yolu tutacağı filmler ve yönetmenler hala mevcut. Christopher Nolan da bu isimlerden biri. Sinefillerin aylardır merakla beklediği Oppenheimer nihayet vizyonda. Akıllarda ise şu soru var: Kimdir bu Oppenheimer?