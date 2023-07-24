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Hayat

Mevlana dizisine Bosna’dan davet

TABİİ orijinal yapımı “Mevlana Celaleddin-i Rumi” dizisi, 12 Ağustos’ta 29. Sarajova Film Festivali’nde (SFF) dünya prömiyerini yapacak.

Kültür Sanat Servisi
04:00 . 24/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Başkent Saraybosna’da 11-18 Ağustos’ta düzenlenecek etkinlik kapsamında “Rumi” dizisi izleyiciyle buluşacak. Festival yönetiminin daveti üzerine gerçekleşecek prömiyerde, dizinin ilk bölümü, 12 Ağustos’ta Saraybosna Ulusal Tiyatrosu’nda gösterilecek. Yapımcılığını Kerim Ayyıldız, Proje Tasarımını Ahmet Okur, yönetmenliğini Can Ulkay’ın üstlendiği dizinin senaryosunu Ali Aydın ve Fatma Berra Mete kaleme aldı. Ön hazırlık süreci iki yıl süren dizide 22 bine yakın yardımcı oyuncu kullanıldı. Tarih, tasavvuf, felsefe, savaş, hat, sema, medrese eğitimi gibi 13. yüzyıla ait birçok konuda danışmanlardan destek alındı.

ANADOLU’DAKİ EN BÜYÜK PLATO RUMİ İÇİN KURULDU

Yapım, TRT’nin 60 bin metrekare ile Anadolu’daki en büyük platosu olan TRT Uluslararası Konya Film Platosu’nun yanı sıra, Konya çevresindeki tarihi ve doğal mekanlarda çekildi. 13. yüzyıl Alaaddin Keykubat Sarayı’ndan Mevlânâ’nın günümüze ulaşamayan evine kadar aslına uygun şekilde inşa edildiği alan, dönemin ruhunu birebir yansıtıyor. Rumi dizisinde Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin yaşamı, Mesnevi’yi yazdığı dönem ve dönemin çalkantılı siyasi, toplumsal olayları işleniyor. İlk sezonun tüm bölümleri Tabii platformundan ücretsiz izlenebiliyor.



#TRT
#TABİİ
#Dijital Platform
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