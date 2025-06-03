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Mevlana İdris vefatının 3. yılında anıldı

Mevlana İdris vefatının 3. yılında anıldı

04:003/06/2025, Salı
G: 3/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Yazar ve şair Mevlana İdris, vefatının 3. yılında Eyüpsultan’da düzenlenen programla anıldı.

“Eyüpsultan’ın Ebedi Sakinleri” kapsamında, İdris’in Mihrişah Valide Sultan İmareti Haziresi’ndeki kabrini ziyaret eden sevenleri dua etti ve Kur’an-ı Kerim okudu. Yeni Dünya Vakfı Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen anma programını yöneten gazeteci yazar Mehmet Nuri Yardım, Mevlana İdris denildiğinde öncelikle aklına samimiyet, ihlas, vakar ve dervişliğin geldiğini belirtti. Ekrem Ayyıldız, Mehmet Cangir ve Turan Kışlakçı’nın konuşmacı olarak katıldığı etkinliğe Mevlana İdris’in kardeşi, yazar ve şair H. Salih Zengin, yeğenleri, sevenleri ve okuyucuları katıldı.



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