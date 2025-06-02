TDED bugünün yazarlarını yetiştiriyor

Eyüpsultan’daki TDED Genel Merkezi’ndeki törende konuşan TDED Genel Başkanı Ekrem Erdem, yazarlığın kültürel aktarım için önemli bir unsur olduğunu ve kültürüne yabancılaşmamış yazarlara ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Türkiye’de “kendi tarihini değersizleştirme hastalığı” olduğuna dikkati çeken Erdem, “Bizim yerli, milli, kendi dilini, dinini bilen yazarlarımızın olması gerekiyor. Bugünün savaşı bu sahada oluyor. Biz de dernek olarak yazma meselesini çok önemsiyoruz ve düzenlediğimiz yazarlık mektebi de bunun bir göstergesidir” dedi.