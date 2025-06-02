TDED bugünün yazarlarını yetiştiriyor

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından düzenlenen “TDED Yazarlık Mektebi”, “Çocuk Edebiyatı Yazarlık Mektebi” ve “Editörlük Mektebi”ni başarıyla tamamlayan katılımcılara belgeleri verildi.
Eyüpsultan’daki TDED Genel Merkezi’ndeki törende konuşan TDED Genel Başkanı Ekrem Erdem, yazarlığın kültürel aktarım için önemli bir unsur olduğunu ve kültürüne yabancılaşmamış yazarlara ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Türkiye’de “kendi tarihini değersizleştirme hastalığı” olduğuna dikkati çeken Erdem, “Bizim yerli, milli, kendi dilini, dinini bilen yazarlarımızın olması gerekiyor. Bugünün savaşı bu sahada oluyor. Biz de dernek olarak yazma meselesini çok önemsiyoruz ve düzenlediğimiz yazarlık mektebi de bunun bir göstergesidir” dedi.
BİRBİRİNDEN KIYMETLİ EĞİTİMCİLER
TDED bünyesinde gerçekleştirilen ve 3 bölümden oluşan programın koordinatörlüğünü TDED Yönetim Kurulu Üyesi ve Kardelen Çocuk Genel Yayın Yönetmeni Elif Tokkal üstlendi.
TDED Genel Merkezi’nde düzenlenen eğitimden katılımcılar edebiyat bilimi, düşünce ve görsel sanatlar alanlarında dersler aldı. Eğitimlere Prof. Dr. Şaban Sağlık, Cemal Şakar, Öğr. Gör. Hakan Arslanbenzer, Prof. Dr. Ahmet Koçak, Prof. Dr. Secaattin Tural, Mustafa Nezihi Pesen, Prof. Dr. Mücahit Kaçar, Prof. Dr. Hacı Duran, Üzeyir İlbak, Öğr. Gör. Büşra Ayaz, Zafer Acar, şair Hüseyin Atlansoy, Volkan Arslan, Dr. Öğr. Gör. Aykut Nasip Kelebek, Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre Özsaray, Prof. Dr. Turan Koç, Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk, İsmail Kılıçarslan, Can Acer katıldı.