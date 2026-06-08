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Mevlana İdris’in eseri sahneye taşındı

Mevlana İdris’in eseri sahneye taşındı

04:008/06/2026, Pazartesi
G: 8/06/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Mevlana İdris Zengin, vefatının 4. yılında Batman'da “Vejetaryen Aslan" eserinden uyarlanan ve Petrol Ortaokulu öğrencilerinin sahnelediği tiyatro ile anıldı.
Mevlana İdris Zengin, vefatının 4. yılında Batman'da “Vejetaryen Aslan" eserinden uyarlanan ve Petrol Ortaokulu öğrencilerinin sahnelediği tiyatro ile anıldı.

Şair ve çocuk edebiyatı yazarı Mevlana İdris Zengin, vefatının 4. yılında Batman'da “Vejetaryen Aslan" eserinden uyarlanan ve Petrol Ortaokulu öğrencilerinin sahnelediği tiyatro ile anıldı. Batman İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerde okuma kültürünü geliştirmek, edebiyat ve sanat bilincini güçlendirmek amacıyla düzenlenen Kitap Okuma Noktası Kültür ve Sanat Şenliği’nde, tiyatro oyununun yanı sıra; Sabahattin Ali Konulu Resim Sergisi, "Yerelden Evrensele İnsan: Cengiz Aytmatov" başlıklı panel, şiir dinletisi ve Mustafa Kutlu'nun "İyiler Ölmez" adlı eserinden hareketle hazırlanan meddah gösterisi de izletildi. Program kapsamında ayrıca Türkçe ve Kürtçe eserlerin seslendirildiği müzik dinletisi gerçekleştirildi.




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