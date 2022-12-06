Hayat Mevlid-i Şerif her yönüyle konuşuldu
KÜLTÜR SANAT

Mevlid-i Şerif her yönüyle konuşuldu

Cumhurbaşkanlığı himayesinde bu yıl 7. kez düzenlenen “Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri” programı Tarihten Günümüze Mevlid-i Şerif Sempozyumu ile sona erdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mevlid-i Şerif her yönüyle konuşuldu
“Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri” sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde bu yıl 7. kez düzenlenen “Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri” programı Tarihten Günümüze Mevlid-i Şerif Sempozyumu ile sona erdi.

Kovid-19 nedeniyle iki yıl çevrim içi düzenlenen etkinlik, Bağlarbaşı Kongre Merkezi’nde Türkiye’den ve dünyadan çok sayıda kişinin katılımıyla 30 Kasım-4 Aralık arasında gerçekleşti.

Programın son gününde Türkiye’de ve dünyada Hz. Muhammed’in (sav) doğum gününü ve hayatındaki önemli kesitleri kapsayan Mevlid-i Şerif örneklerinin ele alındığı “Tarihten Günümüze Mevlid-i Şerif Sempozyumu” yapıldı. Prof. Dr. Halil İbrahim Kaçar’ın başkanlığındaki oturumda Hint Yarımadası’nda Mevlid-i Şerif örnekleri ve farlılıklarla ilgili sunumlar yapıldı. Oturumda söz alan Muhammed Nurul Hasan Han, Hint Yarımadası’ndaki Mevlid-i Şerif merasimlerine ilişkin sunumunda, Hindistan ve komşu coğrafyalarda Hz. Muhammed’in hayatına ve hadislere çok ciddi önem verildiğini söyledi.

İSLAM COĞRAFYASINA YANSIMALARI

Programda konuşan Dr. Hakkun Nebi de “Hint ve Sind ulemasının eserlerinde Resulullah sevgisi ve Mevlid-i Şerif” başlıklı tebliği sundu. Prof. Dr. Velican Kadirov da “Özbekistan’da Mevlid” başlıklı sunumunda ülkesindeki kutlamaları ve edebiyat yansımalarına değindi. Sempozyumun son oturumunda Doç. Dr. Mehmet Ayhan’ın başkanlığında “İslam Coğrafyasında Mevlid-i Şerif” başlıklı oturum düzenlendi. Oturumda, Abdurrahman Mihçioğlu, “Mağrib’de Mevlid Geleneği”, Cenan Hasic “Boşnakça Mevlid Tercümeleri”, Salih Yılmaz ise “Almanca Yeni Bir Mevlid-i Şerif Tercümesi Üzerine” başlıklı tebliğ sundu. 7. Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri sempozyumun ardından sona erdi.

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