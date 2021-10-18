​Mevlid’iyle şereflendik

Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar İstanbul’da, Taksim, Büyük Çamlıca ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi başta olmak üzere camileri doldurdu.

Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed’in dünyayı teşriflerinin sene-i devriyesi olan Mevlid Kandili dualarla idrak edildi. Mevlid Kandili münasebetiyle camilerde düzenlenen programlarda, Kur’an-ı Kerim okundu, salavatlar getirildi ve İslam dünyası için dualar edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nca bu sene sel felaketiyle sarsılan Kastamonu’daki Nasrullah Camisi’nde özel bir program düzenlendi. Programa katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yaptığı konuşmada, Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos’ta sel felaketi yaşandığını hatırlattı. Erbaş, “Gerek burada gerekse ülkemizin farklı bölgelerinde selden, depremden, yangından ve çeşitli afetlerden dolayı vefat eden kardeşlerimizin ruhları şad olsun” diye konuştu.

Edirne Selimiye Camii’ndeki Kandil programına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlid Kandili mesajı

YEGANE KURTULUŞ YOLU

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj da yayımladı. Erbaş mesajında, rahmet elçisi Hz. Muhammed’in dünyaya gelişinin yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, Allah’ın bu geceyi tüm insanlık için hayırlara vesile kılmasını diledi. Hz. Muhammed’in iyilik ile fazilette, hak ve hakikati bilmede insanlığa rehber olduğunu vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti: “Küresel sorunların cenderesindeki insanlık, sesini nesiller ötesine ulaştıracak çağlar üstü bir soluğun sahibi olarak Hz. Peygamber’in getirdiği değerlere muhtaçtır. Böyle bir zamanda nereye doğru yol aldığımızı bilmek, bu yolda önümüze çıkan engelleri tanımak ve zorlukların üstesinden gelecek güç ve cesareti kazanmak, ancak Kur’an-ı Kerim’in eşsiz rehberliği ve Hz. Peygamber’in emsalsiz örnekliği ile mümkün olacaktır. Hiç şüphesiz Kur’an-ı Kerim’in evrensel mesajları, Peygamberimiz’in insanlığa sunduğu erdemler ve onun hikmet yüklü ahlaki örnekliği, bütün insanlık için yegane kurtuluş yoldur. Milletimizin ve İslam aleminin Mevlid Gecesi’ni tebrik ediyor, veladet-i Nebi’nin insanlığın muhtaç olduğu barış, huzur ve kardeşlik iklimine vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum.”

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Ali Erbaş

Hafta boyu sürecek

Bu sene Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle salgın tedbirlerine riayet edilerek, başta camiler ve Kur’an kursları olmak üzere pek çok yerde programlar devam edecek. Okullarda öğretmenlerin rehberliğinde gençler ve çocuklara özel programlar hazırlanacak. 29-30-31 Ekim tarihlerinde dijital platformlarda Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu gerçekleştirilecek.