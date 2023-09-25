Mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıklar hafta ortasından sonra düşecek

Eylül ayında yurt genelinde yaz havası hakim. Sıcaklık değerleri mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.





Önümüzdeki hafta ortasına kadar tüm yurtta sıcaklık mevsim normallerin 4 ila 6 derece üzerinde seyredecek. Fakat bu uzun sürmeyecek.





Sıcaklık perşembeden itibaren düşecek





Perşembe günü batı bölgelerinden itibaren sıcaklık düşmeye başlayacak. Uzmanlar kuvvetli yağış konusunda uyarıyor.





Hava Tahmini Uzmanı Murat Acar, "Perşembe gününden sonra Akdeniz üzerinden gelmesini beklediğimiz yeni bir yağışlı sistemin etkisi ile önce yağışlar Batı kesimlerden başlayacak. Yağışlarla beraberde sıcaklıklar Batı kesimlerden başlayarak düşmeye başlayacak. Mevsim normalleri civarına kadar düşecek" bilgisini verdi.





3 büyük ilde sıcaklık hakim





Perşembe gününe kadar İstanbul, Ankara ve İzmir'de sıcaklık, mevsim normallerinin üzerinde olacak.



