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Meyve suyu tesisi ürün toplama merkezinde mide bulandırıcı görüntü: Vişneleri ayakkabısıyla ezdi

Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesindeki meyve suyu tesisi ürün alım merkezinde ortaya çıkan mide bulandırıcı görüntüler sonrası Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Görüntülerde işçilerin toplanan vişnelerin üzerinde ayakkabıları ile gezmeleri ‘pes’ dedirtti.

Haber Merkezi İHA
Meyve suyu tesisi ürün toplama merkezinde mide bulandırıcı görüntü: Vişneleri ayakkabısıyla ezdi
Fabrika çalışanının vişneleri ayakkabısıyla ezdiği anlar sosyal medyada paylaşıldı

Görüntüler beldede Aşağı Mahalle Muhtarı Ramazan Gökmen’in meyve suyu fabrikaları için oluşturduğu ürün toplama merkezinde çekildi. Deniz ve Mehmet isimli işçilerin çektiği ve sosyal medyada paylaştığı görüntülerde meyve suyu yapımı için alımı yapılan vişnelerin üstünde ayakkabıları ile gezen işçiler bu işi bir de gülümseyerek yapıyor. Mide bulandırıcı görüntülerde toplanan meyvelerin ise Türkiye’nin ünlü meyve suyu fabrikalarına gönderildikleri öne sürüldü. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçerken, işletmeye gerekli cezai yaptırımların uygulanacağı öğrenildi.

Öte yandan, görüntüleri çeken kişilerin meyvelerin üstünde ayakkabılar ile gezmelerine rağmen ellerine eldiven takmaları ise dikkatlerden kaçmadı.

Afyonkarahisar'da meyve suyu tesisi merkezinde mide bulandırıcı görüntüler
OYNAT 00:28
Afyonkarahisar'da meyve suyu tesisi merkezinde mide bulandırıcı görüntüler
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesindeki meyve suyu tesisi ürün alım merkezinde ortaya çıkan mide bulandırıcı görüntüler sonrası Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Görüntülerde işçilerin toplanan vişnelerin üzerinde ayakkabıları ile gezdikleri ve bunu da gülümseyerek yapmaları 'pes' dedirtti.


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Ekmek fırınında mide bulandıran görüntüler: Hamurla top gibi oynayıp tavana fırlattı
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Ekmek fırınında mide bulandıran görüntüler: Hamurla top gibi oynayıp tavana fırlattı
Van'ın Erciş ilçesine bağlı Kocapınar Mahallesinde kaydedilen görüntüler akıllara durgunluk verdi.

Bölgede bulunan bir ekmek fırınında kaydedilen görüntülerde, birkaç kişinin ekmek hamurunu tekmelediği ve tavana fırlattığı hareketler büyük tepki çekti.

Videoyu çeken kişinin, 'Şimdi bu hamuru ekmek yapıp millete satacak' dediği de dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medyada videoya yorum yapan vatandaşlar, yetkililerin söz konusu fırın ve çalışanları için harekete geçmesini talep etti.


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