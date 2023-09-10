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Hayat

Mezuniyette dikkat çeken pankart: Biz dini Mekkeli bir yetimden, siyaseti Rizeli bir yiğitten öğrendik

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Ümit Can Zengin isimli genç, fakülte önünde "Biz dini Mekkeli bir yetimden, siyaseti Rizeli bir yiğitten öğrendik" yazılı bir pankart açtı. Pankartta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Davos çıkışı, BM Genel Kurulu'nda yaptığı tarihi konuşma ve Şangay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi öncesi liderlerle sohbet ettiği sırada çekilen fotoğraflarının yer aldığı görüldü.

Elif Karahan
13:56 . 10/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Üniversiteden mezun olan genç Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini pankartla gösterdi.

Üniversiteden mezun olan genç Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini pankartla gösterdi.

Ümit Can Zengin isimli genç, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini mezuniyet töreninde göstermek Zengin,
"Biz dini Mekkeli bir yetimden, siyaseti Rizeli bir yiğitten öğrendik"
yazılı bir pankart açtı.

'One minute' ve 'Dünya beşten büyüktür' çıkışına yer verdi

Söz konusu pankartta en baştaki fotoğrafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2009 yılında İsviçre'nin Davos kentinde İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e Filistin'e yönelik zulümleri nedeniyle gösterdiği
'One minute'
tepkisi yer aldı.
İkinci fotoğrafta ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği tarihi
'Dünya beşten büyüktür'
çıkışı kullanıldı.

Zengin, üçüncü fotoğrafta ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şangay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi öncesi liderlerle sohbet ettiği sırada çekilen fotoğrafına yer verdi.

Sosyal medyada gündem oldu

Söz konusu fotoğraf yüzlerce kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı ve çok konuşulan konulardan biri oldu.



#Marmara Üniversitesi
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#Davos
#BM
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