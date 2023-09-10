Mezuniyette dikkat çeken pankart: Biz dini Mekkeli bir yetimden, siyaseti Rizeli bir yiğitten öğrendik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Komutanlığı Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hava Harp Okulu mezunlarına, "Önümüzdeki yıllarda biz kendi vizyonumuzu ve hedeflerimizi hayata geçirmeyi sürdürdükçe Türkiye ile birlikte tüm insanlık da inşallah medeniyet güneşimizin şefkat ve adalet ışığıyla daha çok tanışacaktır. Bu ülkenin her ferdi ve bu devletin her sorumlusu gibi sizlerden de Türkiye Yüzyılı olarak ifade ettiğimiz yeni ülkümüze sıkı sahip çıkmanızı istiyorum" dedi.