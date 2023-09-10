Mezuniyette dikkat çeken pankart: Biz dini Mekkeli bir yetimden, siyaseti Rizeli bir yiğitten öğrendik

Üniversiteden mezun olan genç Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini pankartla gösterdi.
Ümit Can Zengin isimli genç, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.
'One minute' ve 'Dünya beşten büyüktür' çıkışına yer verdi
Zengin, üçüncü fotoğrafta ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şangay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi öncesi liderlerle sohbet ettiği sırada çekilen fotoğrafına yer verdi.
Sosyal medyada gündem oldu
Söz konusu fotoğraf yüzlerce kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı ve çok konuşulan konulardan biri oldu.