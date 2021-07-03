MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin acı günü

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Bakan Soylu: Türkiye'de 92 bin 665 uyuşturucu satıcısı var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Kırıkkale'de, Türkiye'nin uyuşturucu ile mücadelesine değindi. Hiçbir uyuşturucunun ana üreticisinin Türkiye olmadığını vurgulayan Bakan Soylu, "Hiçbir uluslararası raporda böyle bir kayda rastlayamazsınız. Ne sentetik uyuşturucunun ne esrarın eroinin, kokainin ana vatanı Türkiye değildir." dedi. Bakan Soylu, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin ise, "Biz her hafta 4 bin uyuşturucu satıcısını gözaltına alıyoruz. Şu anda 92 bin 665 uyuşturucu satıcısı var. Bu az bir rakam değil" şeklinde konuştu.