Hayat MHP lideri Bahçeliden Fatma Girik mesajı O sinemanın mavi bakan gözüdür
AKTÜEL

MHP lideri Bahçeli'den Fatma Girik mesajı: O sinemanın mavi bakan gözüdür

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik'in hayatını kaybetmesinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli mesaj yayınladı. "O sinemanın mavi bakan gözüdür." diyen Bahçeli, "Dört yapraklı yoncadan birisi kopmuştur. Oynadığı roller ise geleceğe yazılmış bir mektup olarak miras kalmıştır" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
MHP lideri Bahçeliden Fatma Girik mesajı: O sinemanın mavi bakan gözüdür
Devlet Bahçeli ve Fatma Girik

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fatma Girik'in hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Bahçeli şu ifadeleri kullandı: "Sanatçı bir milletin ruh kökünü telif eden, saklı kalmış hissiyat ve özlemlerine tercüman olan edip, edep ve eser müellifidir. Sanat, sanat için değil de, insan ve toplum için yapılırsa gerçek hüviyetiyle buluşacak, gelişmiş bir hürriyet ve hüsnüniyetle billurlaşacaktır.

  • Esasen sanatçı bir adım önde olan, olması gereken, topluma rol modellik yapan örnek şahsiyettir. Sanatçı ayıran değil birleştiren, uzaklaştıran değil yakınlaştıran, kutuplaştıran değil kucaklayan, göz ile gönül arasında köprüler kurmayı başaran ortak ve simgesel değerdir.

"Gurur kaynağımızdır"

Yeşilçam, Türk sinemasının yüz akı, yüksek arkıdır. Siyah beyazlı yıllarımızın pek çok sahnesi canlı bir resim gibi hatıralarımızın duvarında asılıdır. Düşüncesi ve siyasi eğilimi ne olursa olsun, milletimizin gönlünde taht kuran sanatçılarımız bizim gurur kaynağımızdır.

Sanatçı, eserleriyle konuşan, filmleriyle seslenen, verdiği mesajlarıyla öne çıkan, bizi bize anlatan, belki de hepimize ayna tutan bir mertebenin sahibidir. Yeşilçam’ı bir nehire benzetirsek, on yıllar boyunca bu nehirde ıslanan, bu nehirden akan pek çok isim olmuştur.

  • En güzel filmleri izledik. En çarpıcı hikayelerde kendimizi bulduk. Bazen hüzünlendik, bazen gülümsedik, bazen de ibret aldık. Ama oynadıkları karakterlerle bütünleşen sanatçılarımızı hiç unutmadık. Bunlardan birisi de Sayın Fatma Girik’tir. O sinemanın mavi bakan gözüdür.

Güney Girik: Ablam hastaneye geldiğinde korona değildi
HAYAT
Güney Girik: Ablam hastaneye geldiğinde korona değildi

Sayın Fatma Girik, 79 yıllık bir hayatı tamamlayarak ebediyete irtihal etmiş, geride çok sayıda anı, iz ve eser bırakarak aramızdan ayrılmıştır. Dört yapraklı yoncadan birisi kopmuştur. Oynadığı roller ise geleceğe yazılmış bir mektup olarak miras kalmıştır.

Sayın Fatma Girik’e Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, ailesine ve sanat camiasına sabır ve baş sağlığı dileklerimi iletiyorum. Türk sinemasına emek verip gelişmesi için sorumluluk üstlenenler arasında vefat etmiş olanlara rahmet, hayattakilere de sağlıklı ömürler temenni ediyorum

Fatma Girik hayatını kaybetti
HAYAT
Fatma Girik hayatını kaybetti
Gözden kaçacak gibi değil

Gözden kaçacak gibi değil

​Mars'ta tarihi keşif: Kızıl Gezegen'de tespit edildi.
Hayallerime tırmanıyorum

'Hayallerime tırmanıyorum'

KOSGEB desteğiyle açtığı atölyede ihracata hazırlanıyor.
Kamuda mesai erken bitecek

Vali Yerlikaya İstanbulluları uyararak duyurdu

​​İstanbul Havalimanı'nda tüm uçuşlar durduruldu.

​Uzman isim tarih verip uyardı: Bu haberi okumadan araba almayın.

​Van Gölü suyundan üretti başardı.

​Yaralar sarılıyor, deprem mağdurları yeni yuvalarına kavuşuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.