Hayat Mide ameliyatı olan Yıldırım Öcek yoğun bakımda
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Mide ameliyatı olan Yıldırım Öcek yoğun bakımda

Mide ameliyatı olan Yıldırım Öcek yoğun bakımda

Avrupa Yakası'nda canlandırdığı Sadettin Yerebakan karakteri ile hafızalara kazınan Yıldırım Öcek, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Haber Merkezi Diğer
Ünlü oyuncu geçtiğimiz yıllarda mide küçültme ameliyatı olmuştu.
Ünlü oyuncu geçtiğimiz yıllarda mide küçültme ameliyatı olmuştu.

Geçtiğimiz yıllarda mide küçültme ameliyatı olan Yıldırım Öcek, hastaneye kaldırıldı. Avrupa Yakası'nda canlandırdığı Sadettin Yerebakan karakteri ile hafızalara kazınan Öcek, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Durumu ağır olan Öcek, mide küçültme ameliyatı sonrası yapılması gereken tedavilere ve özellikle bakımlara gitmediği belirtildi. Metabolizma sıkıntıları yaşayan Öcek'in zayıflaması durduramaz hale geldiği için şu an tedaviye cevap vermediği biliniyor.

Yıldırım Öcek kimdir?

Yıldırım Öcek, 16 Haziran 1952 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Televizyon kariyerine ilk adımı Atilla Arcan ve Yalçın Menteş ileattı. Profesyonel anlamda ilk oyununu Nejat Uygur Tiyatrosu'nda yaptı ve oyunculuğu Uygur'dan öğrendi. ‘Avrupa Yakası' ve ‘Zengin Kız Fakir Oğlan' dizisinde canlandırdığı rollerle herkesin beğenisini kazanan Yıldırım Öcek’in Feridun Öcek ve Eser Seçkin Öcek isminde iki çocuğu var.

Oynadığı diziler

Çocuklar Duymasın - Kemal (2018)

Seksenler - Harun (2017)

Zengin Kız Fakir Oğlan - Timuçin (2014-2015)

Nekrüt (2008)

Ateşle Barut (2008)

Semum - Cengiz (2008)

Emret Komutanım (2008)

Baba Oluyorum (2007)

Küçük Hanımefendinin Şoförü (2006)

Küçük Hanımefendi (2006)

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AB nin Yolları Taştan - Münihli (2005)

Alanya Almanya - Avukat Şeref (2005)

Acı Hayat - Emlakçı (2005)

Beyza'nın Kadınları (2005)

Avrupa Yakası - Saadettin (2004-2009)

Neredesin Firuze - Dükkân sahibi (2003)

Patron Kim (2003)

Hürrem Sultan (2003)

Rus Gelin (2002)

Ekmek Teknesi (2002)

Berivan (2002)

Aslı ile Kerem - Sendikacı Muzaffer (2002)

Altın Yumruk İstanbul'da (2001)

Tatlı Hayat (2001)

Ayrılsak da Beraberiz (1999)

Deli Yürek (1999)

Ruhsar (1997)

Böyle mi Olacaktı (1997)

Gurbetçiler - Relax Cihat (1996)

Babamın Günahı - Baba (1998)

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