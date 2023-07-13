Milan Kundera 94 yaşında öldü

“Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği”, “Ölümsüzlük”, “Bilmemek” gibi Türkçe’ye de çevrilen kitaplarıyla tanınan yazar, varoluşçuların sonuncusu olarak niteleniyordu. Edebiyat ve estetik üzerine eğitim gören yazar, yönetmenlik alanında makaleler yazdı. Siyasete de giren Kundera, iki kez partiden ihraç edilirken daha sonra ülkesi tarafından vatandaşlıktan çıkarıldı. En bilinen romanı “Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği”, 1988 yılında Philip Kaufman tarafından sinemaya uyarlandı. 1983 yılında fahrî doktora unvanı da alan Kundera 1985’te Kudüs Ödülü'ne layık görüldü. Kundera'nın 2009 yılında yayınlanan son kitabı “Bir Buluşma”, 2010’da Türkçe’ye çevrildi.