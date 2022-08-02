Millet Kütüphanesi’nden NFT atölyesi

Açıldığı 2020 Şubat ayından itibaren büyük ilgi gören Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi iki yılda sayısız etkinliğe ev sahipliği yaptı. Çocuk atölyeleri, söyleşi ve sergilere yer veren kütüphane, şimdi de teknolojiyi ilgilileriyle buluşturacak.

Son dönemin popüler işlerinden NFT, bir atölye ile 15 yaş üzeri katılımcılara anlatılacak. Atölye sonunda sertifika da verilecek olan etkinliğin katılımcı sınırı ise 50 kişi. 4-5 Ağustos tarihlerinde Millet Kütüphanesi Seminer Salonunda saat 13.30 ve 16.30’da gerçekleştirilecek olan NFT atölyesi için katılımcılar kendi bilgisayarını götürecek.